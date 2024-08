La casa de los famosos México: ¿Quién ganó la salvación de la quinta semana? ¿Team Mar o Tierra?

La noche de este jueves 22 de agosto se llevó a cabo el robo de salvación, en el cual la líder de la semana, Karime Pindter, tuvo que enfrentarse a otro participante del reality para obtener el poder de sacar a algunos de los nominados de la tabla de eliminación.

Cabe señalar que las nominaciones del pasado miércoles fueron completamente diferentes, ya que unos cerditos, colocados por la producción, tenían el poder de quitar o sumar puntos, entre otras cosas.

Debido a esta situación, los nervios de los 11 habitantes que aún quedan estuvieron a flor de piel. Al finalizar la gala de nominación, Galilea Montijo reveló quiénes se encontraban en la cuerda floja:

Al comenzar la gala de salvación, tuvimos otra sorpresa con la gran ausencia de Odalys Ramírez. En esta ocasión, Diego de Erice estuvo a cargo de las galas, ya que la conductora se encuentra un poco enferma y deberá reposar en su casa.

Por su parte, Odalys Ramírez utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que se encuentra bien, pero tendrá que pasar unos días en casa para recuperarse.

Odalys Ramírez

“Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, hoy no voy a estar en la gala del canal 5 deporque estoy un poco enfermita y no se me hace prudente estar ahí. Primero, tengo que recuperarme y ponerme bien. No voy a estar ni hoy ni mañana, preferí avisarles.”