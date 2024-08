Sian Chiong: ponen su cuenta de Instagram privada luego del fuerte mensaje de su madre

Hace unos horas te dimos a conocer que la mamá Sian Chiong, la señora Thais Crehuet, se ha visto sumamente afectada por los comentarios negativos en contra de su hijo esto debido a su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que el actor cubano era parte del ‘cuarto Mar’ y luego se trasladó al ‘cuarto Tierra’, una decisión que no fue bien recibida por el público, por lo que comenzó a recibir criticas en redes sociales.

Además, algunas compañeras del reality han señalado que Sian Chiong ha mostrado supuestos comportamientos violentos hacia ellas.

Recientemente, cuando los integrantes del cuarto Mar se disfrazaron de “personas de barrio” con maquillajes y vestuarios peculiares para agradecer al público por su apoyo, se pudo observar a Sian jalando el cabello de Briggitte durante la actuación, para luego abrazarla, sorprendiendo a los presentes.

Mamá de Sian Chiong asegura que las criticas a su hijo la están afectado

La madre de Sian Chiong ha expresado su profunda preocupación por las críticas que ha recibido su hijo dentro de ‘La casa de los famosos México’, admitiendo que la situación la ha afectado considerablemente.

“Todo lo que está sucediendo dentro de La casa me está doliendo muchísimo. Veo los comentarios de las personas tan hirientes y eso me ha dejado un dolor tan grande, tanto que me han dado ganas de agarrar un avión y venir para acá para poder estar al lado de mi hijo. Sé que me necesita”, confesó.

La madre también reflexionó sobre su responsabilidad en la preparación de Sian para enfrentar este tipo de situaciones. “Yo tengo la culpa, porque no lo preparé para vivir en una selva. Siempre lo críe para que fuera cariñoso y para dar el corazón”, explicó, haciendo un llamado al público para que se tomen el tiempo de conocerlo y apoyarlo. “Voten por él y no se van a arrepentir. Les aseguro que es un niño bueno”, aseguró.

Finalmente, hizo un llamado a la humanidad y tolerancia, pidiendo que no sean tan destructivos con los comentarios: “Estoy sufriendo por todo esto. Por favor, tengan humanidad y sean tolerantes. No se puede ser tan destructor y les pido que conozcan a mi bebé. No se van a arrepentir, y gracias al pueblo de México por quererlo y ayudarlo a crecer. México es un país hermoso”, concluyó.

Las cuentas de redes sociales de Sian Chiong fueron restringidas

La situación de Sian Chiong dentro del reality show parece ser cada vez más complicada. Tras el emotivo mensaje de su madre, que expresó su preocupación y dolor por las críticas hacia su hijo, se ha observado un cambio significativo en las redes sociales del actor.

Su cuenta de Instagram ha sido puesta como privada, lo que ha sorprendido a muchos seguidores. Además, el equipo de Sian también ha restringido su cuenta de TikTok.

Esta medida ha generado una serie de comentarios en redes sociales, entre los cuales se pueden leer: “Alguien de aquí no soportó”, “Pobre chavo, le va a pegar la realidad súper fuerte el domingo” y “Pobre, para qué abre la boca de más”.

Hasta el momento, no se conocen las razones exactas por las cuales el equipo de Sian Chiong decidió poner en privado todas sus cuentas.

