Mamá de Sian Chiong, entre lágrimas, suplica al público votar por su hijo en LCDLFM: “Estoy sufriendo” VIDEO

A tan solo un mes de haberse estrenado la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, el reality sigue dando mucho de qué hablar por las actitudes y comportamientos de los habitantes. Uno de ellos es Sian Chiong, quien al principio del show fue señalado como uno de los favoritos para ganar. Sin embargo, con el paso del tiempo todo ha cambiado, debido a que su juego no ha sido del agrado de algunos televidentes.

Recordemos que el actor cubano pertenecía al ‘cuarto Mar’ y luego se mudó al ‘cuarto Tierra’. Esta fue una de las decisiones que el público no aceptó y empezó a recibir hate a través de redes sociales.

Este hecho no le gustó a su mamá, la señora Thais Crehuet, ya que se ha visto afectada por los comentarios negativos que ha recibido su hijo. Tras su nominación del pasado miércoles 21 de agosto, entre lágrimas, ella narra cómo se siente de que su hijo esté recibiendo comentarios negativos en redes sociales y esté en riesgo de abandonar el reality:

“Todo lo que está sucediendo dentro de La casa me está doliendo muchísimo. Veo los comentarios de las personas tan hirientes y eso me ha dejado un dolor tan grande, tanto que me han dado ganas de agarrar un avión y venir para acá para poder estar al lado de mi hijo. Sé que me necesita”.

“Sian no es como están pensando. Yo lo críe. Sé qué tipo de niño tengo. Es un niño noble que solo lo están usando, porque su mayor virtud, y al mismo tiempo, su mayor defecto es su ingenuidad. Sian es muy ingenuo”.

“Yo tengo la culpa, porque no lo preparé para vivir en una selva. Siempre lo críe para que fuera cariñoso y para dar el corazón. Por eso les pido que se den el tiempo de conocerlo y se den cuenta del niño que es. Voten por él y no se van a arrepentir. Les aseguro que es un niño bueno”.

“Estoy sufriendo por todo esto. Por favor, tengan humanidad y sean tolerantes. No se puede ser tan destructor y les pido que conozcan a mi bebé. No se van a arrepentir, y gracias al pueblo de México por quererlo y ayudarlo a crecer. México es un país hermoso”, concluyó.

Sian Chiong ha estado involucrado en polémicas y señalamientos de comportamiento inadecuado en La casa de los famosos, especialmente con algunas de sus compañeras

Varias de las compañeras del reality han hecho señalamientos de que Sian Chiong ha tenido acciones violentas con ellas. En estos días cuando el cuarto Mar se personificó como personas de “barrio” con peculiares maquillajes y vestuarios y actuaron como agradecimiento al público por quedarse una semana más, se vio a Sian jalar el pelo a Briggitte durante su actuación y luego la abrazó frente al asombro de los presentes.

También a inicios de la competencia, Paola Durante manifestó, luego de salir eliminada, que vivió una desagradable experiencia con el cubano. Paola reveló que, durante una escena en la que ella y Mario Bezares estaban actuando, Chiong le introdujo una cuchara como parte de la actuación. Paola confesó en De primera mano que Mario se quejó de la situación en el momento: “Yo no lo vi mal en ese momento. No los juzgamos Mario y yo, porque a mí me metió una cuchara y a Mario le pegó. Mario le dijo: ‘Oye no, espérate. Eso ya no es actuación’”.

Sabine Moussier también se manifestó contundente en contra del cubano, ya que, en sus palabras, se ha pasado de cariñoso con ella. ¡Le pidió que la dejara en paz! Primero, en una conversación del cuarto ‘Tierra’, en una parte se escucha a Sabine pedirle tajante a Sian que “la deje en paz”, cuando Chiong está acostado en su cama junto a ella: “Déjame en paz. No, de verdad”. Moussier también le cuenta a Gomita, Mariana Echeverría y a Ricardo Peralta sobre las acciones inadecuadas que ha tenido Chiong con ella: “Si él pasa, de repente me da una nalg… El otro día si me agarró así, aquí... Yo veo eso y digo: ‘¿Tú crees que me voy a prestar?’. Yo no me voy a prestar para eso”.

En otro momento, cuando compartieron la suite del líder ella lo paró en seco. Sian le dijo: “A cualquiera se le van los ojos contigo Sabine, así que contrólate”. La villana de las telenovelas le contestó: “Vamos a controlarnos, porque eres mi hermano pequeño”.

En otro momento, en una plática entre Karime Pindter y Briggitte Bozzo, Karime reconoció que le tiene cierto cariño a Sian, pero considera que muchas de sus historias no son “creíbles” y solo las cuenta para “resaltar” entre los demás. Briggitte dijo: “Sí (me cae bien), pero me desespera también. Las cosas de ‘yo, yo yo’ y así. Tampoco aparentar tanto”. Luego ambas hicieron comentarios de que se aprovecha de Ricardo Peralta para seguir en la compentencia:

“Luego lo siento bien convenenciero. Traté de ser linda con él, pero nada más está por convenenciero donde quiere estar. No sé. Yo siento que usa a Ricardo y que Sabine sí le late, no sé”, dijo Karime.

