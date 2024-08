¿Paola Durante demandará a Sian Chiong por el tema de la cuchara en LCDLFM?

Paola Durante, la primera eliminada de ‘La casa de los famosos México’, salió a aclarar las especulaciones sobre un posible 4bus0 por parte de Sian Chiong, uno de los integrantes del cuarto tierra en el programa.

Respondió a las recientes acusaciones y rumores que circulan en redes sociales tras un incidente ocurrido durante una escena de actuación en el polémico reality.

El incidente en cuestión involucró a Sian Chiong y una cuchara, lo que llevó a Paola Durante a expresar su opinión en el programa ‘De primera mano’. Paola reveló que, durante una escena en la que ella y Mario Bezares estaban actuando, Chiong le introdujo una cuchara como parte de la actuación.

Paola habló de la acción de Sian en el reality / Instagram: @quienes_paola

Paola mencionó que en ese momento no consideró la acción como algo negativo, aunque también confirmó que Mario se quejó de la situación en el momento: “Yo no lo vi mal en ese momento, no los juzgamos Mario y yo, porque a mí me metió una cuchara y a Mario le p3gó. Mario le dijo: ‘oye no, espérate, eso ya no es actuación’”, confesó.

Paola Durante no demandará a Sian Chiong

Al ser consultada sobre si tomaría acciones legales contra el actor cubano, Paola Durante indicó en otra entrevista con medios digitales y aclaró que no presentará una denuncia. Según Paola, la acción de Chiong fue parte “de la actuación”: “La verdad es que Sian conmigo siempre fue un caballero, siempre me trató muy bien, hasta me abrochaba los zapatos”, comentó.

Sian ha sido uno de los personajes más criticados en redes / X

Y agregó divertida: “Yo lo veía bien a él, o sea, sí nos metimos al cuarto y dijimos: ‘oigan, ya no le den cucharas a Sian’, pero de broma”.

Paola finalizó comentando contundentemente que no lo va a demandar: “Todo el mundo me ha dicho: ‘demándalo’, yo no tengo por qué demandarlo. Ahí adentro es un juego, se viven muchas cosas, no es fácil estar aislado del mundo y menos con personas que no conoces y con cosas que no estás acostumbrado”, concluyó.