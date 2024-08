¿Mariana Echeverría no soportó visita a Cuéntamelo ya! y salió echando chispas de coraje?

Mariana Echeverría continúa en centro de la controversia debido a su paso por ‘La casa de los famosos México’. Sus comentarios y actitudes dentro del reality han generado fuertes críticas tanto en medios como en redes sociales.

Tras convertirse en la cuarta eliminada, Mariana ha aprovechado el momento para ofrecer disculpas por algunas de sus declaraciones.

El martes pasado, Mariana tuvo un duro enfrentamiento en el programa ‘Hoy’, y el miércoles la situación se repitió en ‘Cuéntamelo Ya!’.

Mariana Echeverría y su polémica visita a Cuéntamelo Ya!’

En este último, le mostraron videos de varias personalidades con quienes había trabajado, quienes compartieron sus impresiones sobre ella mientras participaba en el reality.

Raúl Magaña, su excompañero en ‘Se vale’, comentó que Mariana siempre había sido una persona “con muchas broncas” y que en el reality había mostrado “su verdadera cara”.

Por su parte, Jessica Segura aclaró que aunque habían trabajado juntas, nunca habían sido amigas y comparó su relación laboral con la experiencia de trabajar con personas “que no te caen bien”. Faisy, con quien tuvo desacuerdos antes de entrar al programa, también mencionó que no eran amigos y prefirió no hacer más comentarios sobre ella. Asimismo, Tania Riquenes, otra excompañera, la acusó de ser conflictiva.

YT: Canal 5

Mariana salió enfurecida de Cuéntamelo Ya!’

Aunque, Mariana intentó mantener la calma durante estas confrontaciones, no pudo ocultar su molestia.

“No voy a comentar absolutamente nada sobre esto. Invito a que tire la primera piedra quien no haya tenido problemas con alguien en el trabajo. Parece que aquí muchos solo buscan aprovechar la fama de ‘La casa de los famosos’”. Mariana Echeverría

De acuerdo con el influencer Daniel Merigo, de la cuenta de Instagram ‘memelovski’, Mariana salió visiblemente molesta del set de ‘Cuéntamelo Ya!’. Según él, la conductora abandonó el foro “gritando y maldiciendo”, enfurecida porque no se hicieron comentarios positivos sobre ella durante su participación en el programa.

Hasta el momento, Mariana Echeverría no ha dado declaraciones oficiales sobre esta situación.

