¿Frida Sofía sí visitó a su abuela Silvia Pinal? Luis Enrique Guzmán hace una impactante confesión

Hace una semana, TVNotas reveló que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, estaba en México después de haber pasado varios años en Estados Unidos con el propósito de ratificar su denuncia en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, y nos contaron que en su visita no vería a su madre, Alejandra Guzmán.

“La familia Pinal se enteró de que vino a México a ratificar la denuncia por presunto abuso en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, y que deseaba visitar a doña Silvia, su abuela”, mencionó la fuente.

Hace unos días Enrique Guzmán declaró ante las cámaras que podría darse una reconciliación entre Frida Sofia y su hija, Alejandra Guzmán.

¿Frida Sofía demandó a su madre, Alejandra Guzmán?

Tras nuestra información, comenzó a circular el rumor de que Frida Sofía también habría visitado México para tomar acciones legales en contra de su madre, Alejandra Guzmán.

Fue Pati Chapoy quien, a través de su programa Ventaneando, reveló que la joven habría demandado a su madre. Sin embargo, no precisó las razones que habrían llevado a Frida a tomar esta drástica decisión en contra de Alejandra Guzmán.

“Nos estamos enterando de que vino a México a denunciar a su mamá, Alejandra Guzmán”, informó Chapoy. Ante esto, Pedro Sola se mostró sorprendido y preguntó: “Wow, ¿en contra de su mamá? ¿Por qué?”. Chapoy respondió: “Pues no se sabe. No se sabe todavía, Pedro”, y para finalizar, Sola insinuó: “Cuestiones de dinero”, a lo que Pati agregó: “Seguramente”.

¿Frida Sofía visitó a su abuela Silvia Pinal?

Recientemente, surgieron rumores sobre una posible visita de Frida Sofía a su abuela, la icónica actriz Silvia Pinal. Estos rumores causaron revuelo, ya que Frida Sofía no había visto a su abuela durante varios años, aunque siempre se ha mencionado que la joven ha estado pendiente de la salud de la diva del cine mexicano.

En un reciente encuentro con los medios, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, finalmente aclaró la situación respecto a la supuesta visita de Frida Sofía. Al ser cuestionado sobre si su sobrina había visitado a la actriz, Luis Enrique respondió: “El día que yo estuve se me hizo muy extraño porque estaban muchos de ustedes afuera y nadie me peló y dije ‘¿qué será?, ¿por qué será?’. Ya después me enteré por qué era, pero no, nunca fue”.

Además, al preguntarle si Frida Sofía se había comunicado con algún miembro de la familia, Luis Enrique agregó: “No, no tenemos contacto alguno… pero creo que Alejandra lo ha manejado muy bien y siempre le ha dejado la puerta abierta, pero pues ahora sí que cada quien hace lo que quiere. Yo no culpo a nadie”.

Con estas declaraciones, se despejan las dudas sobre la relación actual entre Frida Sofía y su abuela, dejando claro que, hasta el momento, no ha habido contacto entre ellas.

