Mariana Echeverría recurre a “desesperada” acción para recuperar a sus fans

La conductora Mariana Echeverría encontró una manera para darle un giro a su imagen pública luego de la controversia en ‘La casa de los famosos México’ que le ha llevado a ser duramente criticada en redes.

En medio de las críticas que ha recibido, tanto en redes sociales como en programas de televisión como ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!’, Mariana decidió usar la controversia a su favor y ya vio cómo recuperar el cariño de sus seguidores.

La conductora anunció una dinámica relacionada con la pelea que tuvo con Briggitte por un mango, así que la llamada ‘Lady mango’ y a través de redes sociales anunció que regalará un iPhone 15 a un seguidor.

Mariana Echeverría regalará un IPhone 15, acá la dinámica 🥭😂😂 #LaCasaDeLosFamososMx

¿Mariana Echeverría recuperará el cariño del público al regalar un iPhone 15?

La estrategia de Mariana consiste en que los fans manden su foto o video más original sobre la pelea por el mango que fue rescatado por Briggitte luego de que la conductora le negara el acceso a él para compartirlo entre todos pese a que es la fruta favorita de la actriz quien además cumplía años e insistió en que quería ese mango para ella solita.

“Oigan, no saben la cantidad de fotos y videos que me han mandado acerca de los mangos”, comentó Echeverría en sus historias de Instagram. “Estaba pensando en hacer una dinámica para regalar un iPhone 15 a la persona que me mande la mejor foto o el mejor video. Así que sean super originales con los mangos, no sé, ‘¡ay! viene Mariana y se va a robar mis mangos’. Ya vi que ustedes son muy creativos”, comunicó.

Briggitte y Mariana pelearon por un mango / Captura de pantalla: Canal 5

Mariana prometió que el ganador será anunciado el sábado e indicó que ella misma comprará el premio.

En respuesta los seguidores de Mariana comentaron que esta sería un método para volver a ganarse el perdón del público que no la han dejado de atacar tras su participación en el reality.

