Susy Lu le responde a Mariana Echeverría por atacar a Arath: “No pidió disculpas”

Luego que Mariana Echeverría atacara constantemente a Arath de la Torre en ‘La casa de los famosos México’, al hablar sobre su participación en ‘Hoy’ y haciendo comentarios sobre su problema con el alcohol, la conductora ofreció disculpas en el matutino de Televisa, tras su salida del reality.

Tras ser confrontada por las conductoras de ‘Hoy’, Mariana comentó: “En ese video cuando estoy hablando de eso (que a Arath no lo querían en Hoy y que por eso se aislaba), di por hecho cosas que no tenían fundamento... Ofrezco una disculpa por decir cosas sin considerar si eran verídicas”.

Confrontaron a Mariana en Hoy / YT: Canal 5

Y en otra entrevista para Vix, reiteró que le gustaría restaurar su relación con Arath al terminar el reality: “Arath y yo tenemos una buena relación afuera, por eso no quiero descartar, son calenturas del juego. Amo a su hijo, mi esposo lo adora porque es portero y le regala guantes. Con Arath me gustaría recuperar eso bonito que teníamos afuera sin tomar en cuenta el juego”, dijo.

“Es de humanos errar y perdonar, errar y volver a empezar y darse una nueva oportunidad en la vida”, agregó.

La respuesta de la esposa de Arath de la Torre a Mariana Echeverría

Susy Lu, la esposa de Arath ya reaccionó a las palabras de Mariana e indicó que no se trató de una disculpa de su parte.

“Yo vi un clip y no está pidiendo disculpas, nada más dijo: ‘Yo con Arath tengo muy buena relación y adoro a su hijo’ y yo digo, si lo adoras entonces no te acordaste (de eso) cuando dijiste que lo ibas a quemar sacando todo lo que sabías de Arath, que yo me quedé con ganas de saber, sabía que no nos ibas a decir porque ya te ibas pero la verdad que como te dije, no hagamos el pedir perdón un deporte nacional”, Indicó en ‘La mejor FM’.

Susy Lu también contó que su hijo se enteró de lo que Mariana estaba haciendo contra Arath y no pudo entender por qué lo hacía: “Yo entiendo, es la pasión de ‘La casa’, pero bueno, amenazaste con cosas de afuera y yo te agradezco porque dice que su esposo le regaló unos guantes a mi hijo, de verdad se lo agradezco mucho y mi mismo hijo me dijo: ‘oye mamá ¿por qué Mariana le está haciendo tantas cosas a papá?, ¿no que eran amigos?”, confesó.

Por último, Susy recordó cuando Mariana llamó “abuelito” a Arath cuando dijo que no iba a tomar en la fiesta pese a que había dicho que estaba en un programa de recuperación a su adicción al alcohol. “Sacar cosas de afuera para afectar el juego o para afectar emocionalmente a una persona en el juego ¿es muy necesario?” Y agregó que al ver al conductor en el reality la ha vuelto a enamorar: “Verlo con esa inteligencia emocional, que no ha perdido la cabeza”.

