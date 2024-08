Mariana Echeverría cuestionada sobre muertes que supuestamente la relacionan, resultado de un macabro juego

Mariana Echeverría ha estado en el centro de la polémica a raíz de su comportamiento en ‘La casa de los famosos México’. Mientras estaba en el reality show, en redes sociales se hicieron virales rumores que supuestamente la vinculaban con la muerte de dos personas, lo que generó una gran expectativa.

Mariana Echeverría reacciona a los rumores sobre las muertes de jóvenes

Los canales de YouTube ‘Chisme no like’ y ‘Kadri paparazzi’ realizaron investigaciones sobre el pasado de Mariana, y revelaron que la conductora habría estado presente el caso de la muerte de un joven que, según ellos narraron, falleció en un juego de puntería con un grupo de amigos, además del otro chico que murió en un trágico incidente al saltar de un crucero en Brasil hace diez años.

Después de su salida de reality ‘La casa de los famosos México’, Mariana asistió al matutino ‘Hoy’, donde se disculpó con las conductoras. Al salir de Televisa, fue abordada por un reportero de Kadri paparazzi, quien le preguntó sobre la muerte de un joven como resultado de un supuesto juego en una fiesta, lo cual la tomó por sorpresa y reaccionó con desconcierto.

“Oye, Mariana, por último, se hablaba de que estabas involucrada en la muerte de un joven”. Rápidamente, Mariana contestó: "¿En la qué?”. El paparazzi volvió a decirle que los hechos se habrían dado en una fiesta a la que supuestamente ella habría asistido con jugadores de fútbol, por lo que habría testigos, pero Echeverría solo se limitó a decir “Ay, no man***”

Finalmente, ante la insistencia del reportero sobre si había participado en un juego de puntería que presuntamente derivó en el fallecimiento de un joven, Mariana se mostró claramente molesta y cerró la conversación contundentemente exigiendo que no inventen historias sin pruebas, y abandonó el lugar en una camioneta.

“Cuando tengan pruebas, que las muestren. No inventen”. Mariana Echeverría

¿Qué dijo ‘Chisme no like’ de lo que supuestamente dicen testigos que habría ocurrido en la fiesta donde falleció un joven?

‘Chisme no like’ reportó un trágico suceso ocurrido en una fiesta a la que se dice que habría asistido la comediante Mariana Echeverría y varios futbolistas. Según testimonios, un juego de puntería presuntamente se habría salido de control, y habría resultado en la muerte de uno de los asistentes por un disparo. Los testigos describieron un ambiente tenso y supuestamente señalaron a Mariana Echeverría como la que habría instigado el juego.

“Era muy ‘bully’ Mariana. Ella pone esa clase de jueguitos” Fuente a ‘Chisme no like’

Una testigo anónima afirmó que la versión oficial de un accidente no era cierta, y sugirió en su lugar que se habría tratado de un juego de puntería, presuntamente organizado por Echeverría. Sin embargo, el programa ‘Chisme no like’ insistió en que esta información no ha sido confirmada.

‘Chisme no like’ hizo un llamado a la prudencia, y enfatizó que toda la información que presentaron es por terceras personas que supuestamente supieron de esto. Señalaron que es fundamental esperar a que se presenten pruebas antes de emitir una opinión sobre la presunta responsabilidad de Mariana Echeverría en este trágico suceso.

Así lo dijeron:

Mariana Echeverría: Reviven trágica muerte de uno de sus supuestos pretendientes; se aventó de un crucero

En 2014, trascendió una lamentable noticia que dio vuelta al mundo, un mexicano de 29 años saltó al mar mientras iba en un crucero por Brasil, supuestamente para impresionar a una mujer, quien se rumoraba habría sido Mariana Echeverría. Ella también viajaba en el navío con otros mexicanos, en el contexto del Mundial del Futbol organizado en aquel país sudamericano.

Aunque la conductora no dio detalles sobre lo ocurrido, comentó brevemente sobre el incidente en su cuenta de Twitter, sin profundizar en el tema.



“Por el momento no daré ninguna declaración de lo sucedido en el crucero, ya que las autoridades así me lo han pedido. Fue un momento muy impactante y agradezco su comprensión. Gracias”.

Mariana Echeverría

En ese entonces, surgió el rumor de que Mariana habría tenido alguna relación sentimental con el joven fallecido, ya que apareció junto a él en un video diciendo la frase “beso vine”, la cual era de moda en aquellos años. En este clip ella le dio un beso en la mejilla. Sin embargo, las especulaciones sobre una relación amorosa con la persona fallecida no ha sido confirmada por Echeverría.

Ahora que la comediante participó en el reality, algunos cibernautas se dieron a la tarea de recordar la polémica en la que estuvo envuelta Mariana en Brasil.

Al momento, Mariana Echeverría no se ha pronunciado respecto a estas trágicas situaciones.