Angélica Vale deja en ridículo a Poncho de Nigris y desmiente supuesto romance: “me dio cosita” VIDEO

Durante una emisión del nuevo reality show ‘Secretos de parejas’, Poncho de Nigris destapó que varios años atrás tuvo un breve romance con Angélica Vale, pero todo acabó por culpa de su mamá.

Sin embargo, la misma Angélica acaba de romper el silenció y echó por tierra lo dicho por Poncho: “me dio cosita"; ¿qué dijo?

Poncho de Nigris / FB: Poncho de Nigris

¿Poncho de Nigris tuvo romance con Angélica Vale?

Poncho de Nigris dejó caer una bomba durante una charla con su esposa Marcela Mistral y sus compañeros del reality ‘Secretos de parejas’ mientras estaban en un jacuzzi, pues confesó que tuvo un breve pero tórrido romance con Angélica Vale.

De acuerdo con la celebridad, todo sucedió por los años en los que la actriz protagonizó una popular novela:

“Estaba ‘La fea más bella’ (2006) y yo siempre fui fan de Angélica Vale, y nos encontramos en un lugar y nos dimos muchos besos”.

El influencer señaló que incluso el chofer de Angélica los llevó a su departamento, pero ahí lo dejaron. Según Poncho, todo terminó porque Angélica María, la mamá de la cantante, ya no la dejó salir con él porque era “un desmadre”. De Nigris lamentó este desenlace alegando que ‘la Novia de México’ se perdió de tener unos hermosos nietos”.

Angélica Vale desmiente romance con Poncho de Nigris

Para mala suerte de Poncho de Nigris, la mismísima Angélica Vale se pronunció recientemente en exclusiva con el periodista argentino Javier Ceriani, durante un enlace para su canal de Youtube.

La intérprete de ‘Soñadoras’ dejó en ridículo a de Nigris luego de desmentir que hayan tenido un encuentro candente como el que él describió en el reality show de parejas, asegurando que mucho menos su mamá fue la causante del cortón:

“Nada que ver... Mi mamá creo que ni se enteró. Sí, Poncho anduvo un tiempecito detrás de mí; pero que diga la verdad, a mí sí me dio cosita andar con un wey de ‘Sólo para mujeres’. Me cae muy bien, pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer, ¿cómo ahorita, que ya pasaron 25 años de ese estúpido coqueteo que llegamos a tener?”

Por su parte, Angélica María, que acompañó a su hija durante el enlace, expresó que si siquiera conoce al muchacho: “Es muy guapito y me cae muy bien, pero apenas y lo conozco. La hija de ‘la Novia de México’ señaló que ya era mayor como para que su mamá intercediera en sus relaciones, pero admitió que quizá la utilizó como excusa para zafarse de Poncho.

¿Cuáles fueron las parejas de Angélica Vale?

Si bien Angélica Vale terminó rechazando a Poncho de Nigris, la actriz ha admitido que llegó a se muy noviera antes de casarse, y es que su primer romance lo tuvo cuando tenía tan solo 12 años, con su compañero Alejandro Ibarra en el musical ‘Vaselina’. Según lo ha confesado, fue durante los ensayos que se dieron su primer beso.

Posteriormente, durante los 90 fue vinculada a Ricky Martin, no obstante, siempre aseguraron que compartían únicamente una buena amistad. Otro ‘Menudo’ con el que fue relacionada fue Charlie Masso, pero sólo fueron rumores. Un ex Menudo más que sí se confirmó como su ‘amigo especial’ durante principios de los 2000, fue Robert Avellanet.

Uno de sus romances más polémicos fue la supuesta relación con José Manuel Figueroa, pues en su momento Ninel Conde señaló que él le fue infiel justamente con la hija de la ‘Novia de México’.

Después, en 2005 tuvo una relación con Gabriel Salazar y hacia el final de la primera década de los 2000 sonaron otros nombres como los de Manny Pérez, el periodista Fernando del Rincón, y hasta Eugenio Derbez, aunque todos fueron rumores. Finalmente en 2011 se casó con el productor Otto Padrón, con quien permance hasta la fecha y junto al que tiene dos hijos.