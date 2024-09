Angélica Vale reveló cómo fue bailar con Chayanne, ¡Joanna Vega-Biestro no está soportando!

La actriz y cantante mexicana Angélica Vale, vivió un momento inolvidable al reencontrarse con el ídolo puertorriqueño Chayanne.

Durante un reciente evento en Los Ángeles California, el cantante subió al escenario a Angélica Vale para bailar juntos, intercambiar sonrisas y fundirse en un amistoso abrazo.

El gran momento lo compartió la misma actriz en su cuenta oficial de Instagram, pero hasta ahora habló de las emociones que sintió en tan divertido encuentro.

Lee: Paul Stanley y Mario Bezares: Maryfer Centeno analiza su reencuentro en LCDLFMX, ¿no fue sincero?

Angélica Vale reveló cómo fue su reencuentro con Chayanne

Fue para las cámaras de Sale el sol que la hija de Angélica María aseguró que, a pesar de no ser la amiga íntima de Chayanne, desde muy pequeña han interactuado:

“Fíjate que no somos amigos de toda la vida, de irnos a comer y así, no. Lo conocí a los seis años, cada vez que iba a México, iba a verlo y siento que hay un cariño muy bonito de toda la vida, es un caballero, es un señorón” Angélica Vale

Mira: Montserrat Oliver: ¡una leona le arrancó un pedazo de dedo! La conductora apapacha a su cría

En cuanto a subir unos minutos al escenario con el cantante, dijo: “que me haya sacado y me haya dejado vivir esa parte de fan, por lo que luego los famosos no podemos vivir esa parte de fan nunca.”

Por lo que ahora su amor hacia él es más grande que antes: “Si lo adoraba, ahora lo adoro más.”

¡EXCLUSIVA! #AngélicaVale REVELÓ como fue su REENCUENTRO con #Chayanne después de SUBIRLA al escenario | Sale el Sol #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/X4ql0qz3cW — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 26, 2024

Ve: Muere querido conductor de televisión; fue hallado con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo

¡Envidia total! Joanna Vega-Biestro y las redes sociales reaccionaron al baile de Angélica Vale y Chayanne

Luego de presentar la nota, Joanna Bega- Viestro no se aguantó las ganas de vivir el sueño y dijo:

“Yo le pido a Chayanne que me deje vivir mi lado fan. ¡Yo no soy famosa como la Vale! Pero le pido encarecidamente a Chayanne que me permita vivir ese momento de fan”. Joanna Vega- Biestro

En redes celebridades como Alex Kaffie manifestó: “¡Todas queremos ser la Vale!”. Aunque hubo otros comentarios que aseguraban: “El sueño de todas cumplido en Angélica” o “Todas sentimos cosas de Chayanne”.