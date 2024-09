Montserrat Oliver: ¡una leona le arrancó un pedazo de dedo! La conductora apapacha a su cría

Montserrat Oliver en 2006 fue víctima de una leona que se comió parte de su dedo índice, experiencia de la que poco ha hablado, incluso no le gusta mostrar la herida que le dejó. Sin embargo, fue en el programa ‘Montse & Joe’ en 2020 donde reveló detalles desconocidos sobre aquel suceso.

“Mientras preparaban las cámaras, yo veía a una tigresa de siete años en la jaula que me hacía como gatito. Empecé a tocar la jaula y luego metí la mano. Me lamía y yo le tocaba la nariz; luego le agarraba un colmillo y me lamía. En una de esas abrió el hocico y jaló. Yo dije ‘Ay, me mordió’ y luego veo que mastica y digo ‘¡se lo tragó!’, se tragó mi pedazo de dedo”, recordó.

Así lo contó en 2020:

Además, durante el programa se presentaron imágenes nunca antes vistas sobre el incidente y mostró cómo había quedado su dedo, en ese entonces 14 años después de su encuentro con la felina.

“Nunca me atacó, si no de verdad me hubiera comido todo el brazo, yo tenía el brazo adentro de la jaula, qué inconsciencia la mía”, agregó.

Ahora 18 años después presume el encuentro con el hijo de la leona que le hizo perder el dedo demostrando que contra el felino nunca hubo miedo ni rencor.

Montserrat Oliver muestra encuentro con hijo de la leona que se comió parte de su dedo

En un gesto de reconciliación Montserrat Oliver compartió una emotiva fotografía este jueves 26 de septiembre.

La presentadora posó junto al cachorro de la leona que, años atrás, le causó una profunda herida.

“Yo besando al hijo de la leona que me comió parte de mi dedo” Montserrat Oliver

Además, mostró la grave herida que la causó la madre del cachorro en 2006. La imagen, que rápidamente se viralizó, desató un sinfín de comentarios.

“Possss mana! Tu también”, “Amiga que fuerte eres”, “Ay reina ...que recuerdos!!! “, “Es verdad?”, “Esto solo sirve para darse cuenta que los animales salvajes no son mascotas, no tienen porque ser humanizados. Es su naturaleza y listo”, “OMG, en serio?”, fueron algunos de los comentarios que se leían.

Sin embargo celebridades como Tania Rincon, Luja, Anette Cuburu, Pablo Chagra, Andrea Escalona, Nicola Porcella, Alesandra Rosaldo y Ferka reaccionaron con un corazón a la publicación.