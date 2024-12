Mhoni Vidente impacta a Montserrat Oliver con una poderosa predicción

La reconocida astróloga y pitonisa Mhoni Vidente fue invitada recientemente al programa “Montse & Joe”. En esta ocasión, Montserrat Oliver se encargó de conducir el show en solitario, debido a la ausencia de Yolanda Andrade, quien enfrenta algunos problemas de salud.

Sin embargo, la dinámica no perdió fuerza, ya que la participación de Mhoni estuvo llena de momentos impactantes, especialmente cuando reveló predicciones dirigidas a Montserrat.

Mira: Montserrat Oliver confirma que tuvo una crisis matrimonial con su esposa Yaya

Sale el sol / Unicable / Instagram: @yolandaamor

Predicciones de Mhoni Vidente que marcan el destino de Montserrat Oliver

Durante el programa, Mhoni Vidente utilizó el tarot para compartir mensajes sobre el futuro de Montserrat. Una de las cartas más significativas que salió en la lectura fue el cinco de oros, una carta que, según la pitonisa, trae consigo energías de prosperidad y cambios importantes.

“Esta es la carta del cinco de oros, es la mejor carta del tarot. Nos está diciendo y nos afirma que la abundancia y la estabilidad económica van a llegar a tu vida, y que estarás hablando de cambiarte de casa o ciudad próximamente”, reveló Mhoni, dejando a Montserrat con una sonrisa de sorpresa.

Ve: Montserrat Oliver presume su cuerpazo a sus 58 años en Capri junto a su esposa

Unicable

Mhoni Vidente a Montserrat Oliver: Cuidados de salud y advertencias

Además de las buenas noticias, Mhoni también lanzó advertencias importantes relacionadas con la salud de Montserrat.

“Esta carta bien dice que te cuides mucho de la pierna derecha, que va a andar malita. No te vayas a caer”, advirtió la vidente, enfatizando la importancia de tomar precauciones. Esta declaración generó reacciones de alerta y humor entre los presentes, mostrando la capacidad de Mhoni para combinar lo serio con un tono ameno.

Otra revelación que causó intriga fue sobre los sueños de Montserrat. Mhoni mencionó que la conductora había tenido pesadillas o sueños con personas que ya han fallecido.

“Has estado soñando con gente que ya está muerta. Eso es una señal. Cuida tus energías y duerme mejor”, recomendó Mhoni. Montserrat respondió sorprendida: “Sí, me dio gusto porque nunca las había soñado. Soñé con mi abuelita, pero ahorita no me acuerdo bien”.

Te puede interesar: Montserrat Oliver: ¡una leona le arrancó un pedazo de dedo! La conductora apapacha a su cría

Unicable

Mhoni Vidente predice un inesperado anuncio sobre el embarazo a Motserrat Oliver

La parte más impactante del segmento llegó cuando Mhoni habló sobre un posible embarazo. Aunque la predicción generó risas y bromas, no dejó de ser un momento que captó la atención de todos.

“Es embarazo”, afirmó la vidente al escuchar los sueños de Montserrat. La conductora, entre risas, respondió: “¡Será de la Virgen María! Será un milagro… No, no, si yo me embarazo, te pongo un altar, mijita”.

Mhoni, manteniendo su postura, declaró que el próximo año sería “el año del embarazo” y animó a todos los presentes a tomar precauciones.

La presencia de Mhoni Vidente en “Montse & Joe” no solo trajo momentos de entretenimiento, sino también mensajes que invitan a la reflexión y al autoconocimiento. Las predicciones hechas a Montserrat Oliver destacan la importancia de estar abiertos a los cambios y de cuidar tanto el cuerpo como el alma. ¿Será que las cartas del tarot marcarán un antes y un después en la vida de Montserrat? Solo el tiempo lo dirá.