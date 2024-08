Montserrat Oliver confirma que tuvo una crisis matrimonial con su esposa Yaya

En abril de 2024, en TVNotas te contamos que Montserrat Oliver y Yaya Kosikova enfrentaban una crisis matrimonial, en la que se veía involucrada Yolanda Andrade, expareja de Montse. Al parecer, Yaya no soportaba la cercanía entre las dos conductoras.

En su más reciente cumpleaños, Montserrat celebró con una reunión de amigas, destacando la ausencia de Yolanda Andrade.

Una fuente cercana a Montserrat y Yaya nos contó que, desde que la conductora comenzó su relación con la eslovaca en 2015 y se casaron en 2019, Yolanda no ha estado presente en lugares donde se encuentra Yaya. Esta misma persona confirmó que Yaya no tolera a Yolanda:

“No la quiere ni tantito y está súper celosa por la cercanía de su esposa con la culiche. Aun cuando Montse y Yolanda aseguran que son amigas, quienes están cerca de ellas creen que, en realidad, no se han dejado de amar. Esto fue más evidente cuando Yolanda enfermó gravemente el año pasado”.

“Montse se angustió mucho. La apoyó con todo su amor y compañía. Esto no le gustó nada a Yaya. Hasta donde sé, la relación entre Oliver y Kosikova no va muy bien debido a la presencia de Yolanda en sus vidas. Lo que ha provocado más enojo en la fotógrafa eslovaca es que, hace unas semanas, Yolanda y Montse viajaron juntas a Sinaloa para hacer unos promocionales de la campaña ‘Yo soy Sinaloa’. La química entre ambas es indiscutible y sus mismos seguidores aseguran que entre ellas lo que hay es amor y no amistad”, comentó nuestra fuente.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade foto / Facebook: Montse y Joe

Montserrat Oliver confirma que hubo crisis matrimonial con Yaya

Recientemente, Montserrat confirmó al programa Hoy que, efectivamente, su relación con Yaya no estaba pasando por su mejor momento e incluso consideró la separación en algún punto.

“Es difícil, hay que trabajarlo como las amistades. El amor se va trabajando. Hemos pasado por muchas etapas, el año pasado no estuvimos en ninguna etapa bonita. La verdad, hubo crisis. Es que en esta nueva sociedad, donde nada dura y todo es desechable, como que te contagias, y piensas ¿y si ya next? pero lo que vale la pena es lo que trabajas”. Montserrat Oliver

Si bien Montse no dio detalles específicos sobre las causas de la crisis en su matrimonio, admitió que hubo problemas de comunicación, algo en lo que ha estado trabajando junto a su esposa.

“Hubo falta de comunicación, uno da por hecho muchas cosas y no hay que dar por hecho, hay que comunicarlas”.

Montserrat Oliver y Yaya disfruta en Italia. / Instagram: @montserrat33

Montserrat Oliver revela que algunas personas no entenden su amistad con Yolanda Andrade

En cuanto a los rumores de celos entre sus parejas y las de Yolanda Andrade debido a su amistad, Montserrat aclaró que algunas personas simplemente no entienden que, aunque fueron novias en el pasado, ahora son grandes amigas y no volverán a ser pareja. Sin embargo, reafirmó su lealtad incondicional hacia Yolanda.

“Es que no saben cómo es nuestra relación y piensan que porque ya somos exes y hay algo, pero nosotras somos como hermanas, ese hilo ya lo rompimos, ya no se remienda, pero vamos a estar ahí y nos queremos muchísimo. Es una madurez emocional y una lealtad de que te prometo que voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Yo creo que esas amistades, en esos amores y en esas lealtades por eso no me fallo a mí misma”, concluyó.

