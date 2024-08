LCDLF: Adrián Marcelo prefiere una mujer a quien ve con “ojos de amor” que “una guapa que no se conforma”

Sin duda alguna, Adrián Marcelo, el creador de contenido regiomontano, no sale de una controversia para entrar en otra durante su participación en La casa de los famosos México.

Ahora se ha colocado en el ojo del huracán nuevamente al hacer una confesión a sus compañeros de cuarto Tierra. Aseguró que él tenía baja autoestima por lo que prefería no salir con mujeres guapas y en redes se le fueron directo a la yugular pues aseguran las palabras de Adrián podrían lastimar a su esposa.

Adrián Marcelo dice que fue tan inseguro que prefirió no salir con mujeres guapas

En una conversación con sus compañeros de casa, el influencer compartió detalles sobre sus relaciones anteriores. Mencionó que antes de casarse, tuvo novias a las que consideraba físicamente atractivas pero esto le provocaba inseguridad.

“Era inseguro porque era una chava guapa y salía con ella y era incómodo que hasta mis mismos amigos eran de: '¡Ay, wey, ca...rón!”

Por eso el comediante prefirió tener a quien ver con “ojos de amor”.



Adrián Marcelo “No es que desconfíe de todas las personas, pero la naturaleza humana, es la naturaleza humana y, ¿qué nos gusta a los humanos? Lo bonito. Y yo veo a mi esposa con unos ojos de amor y se me hace cosa bonita... pero, al mismo tiempo, veo cómo ella me ve con ojos de amor y que no le interesa agradar a otros como le interesa agradarme a mí. A veces hay mujeres muy guapas que no se conforman con dos ojos que las estén viendo”

También aseguró que antes tomaba a sus relaciones como “trofeos”.

Yo sí tuve mi etapa de probar y salir con mujeres que yo también en mi mente sentía malamente que eran como trofeos, de: ‘Miren, puedo hablar con una mujer cada vez más guapa’ (...) Dije: '¿Sabes qué? No le voy a entrar a este juego Adrián Marcelo

Redes sociales reaccionan a las palabras de Adrián Marcelo

Como era de esperarse, en redes sociales hicieron todo tipo de comentarios, pues algunos aseguraban que sus palabras podrían lastimar a su esposa. Aquí algunos de los comentarios.

“La chaparrita escuchando esto”, “Mujer bonita no es para hombre cobarde”, “Dios me libre de un hombre así, por favor”, “Que dirá su esposa y la familia de él…”, “Ay, no, neta, pobrecita de la esposa“, “La esposa: No me quieras tanto”