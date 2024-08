Sabine Moussier rompe el silencio tras su salida de ‘La casa de los famosos México’ y lanza fuerte mensaje

El pasado domingo 26 de agosto se llevó a cabo la gala de eliminación en La casa de los famosos México, en la cual se conoció a la quinta eliminada del reality show: Sabine Moussier. Con su partida, el equipo del ‘cuarto Tierra’ perdió un integrante más.

Tras su salida, Sabine tuvo la oportunidad de conectarse con sus compañeros para despedirse. Galilea Montijo, conductora del programa, le reveló a la actriz que contaba con unos minutos para dirigirles un mensaje final.

YT: Canal 5

La actriz, conocida como “la Villana de las telenovelas”, aprovechó la ocasión para lanzar una fuerte advertencia y mostrar su cariño hacia ambos equipos.

Sabine Moussier “Todavía no me voy y ya están comiendo. ¿Qué les pasa? No que muy tristes. Decirles que los amo, que fue un honor cada día, cada minuto, se me parte el alma y también está que rebosa de emoción”.

La actriz continuó su mensaje con una advertencia sobre lo que les espera a los concursantes que siguen en la competencia: “No tienen una idea la tranquilidad qué siento de estar aquí afuera. Yo no quiero entrar a los cocolazos, porque vienen muy duros. Respétense, ámense, no luchen como pirañas. Los amo mucho, de verdad. Una flor no puede florecer en un pantano. Me lo acaban de decir, y voy con mis flores, donde pueden florecer junto conmigo. Los amo, bye, bye”.

YT: Canal 5

Sabine Moussier hace fuerte revelación sobre Pablo Chagra

Al finalizar la gala de eliminación en La casa de los famosos México, Sabine Moussier, ofreció unas breves pero contundentes palabras al creador de contenido Pablo Chagra, quien se encontraba en transmisión para las plataformas del programa.

Sabine, siempre directa y sin rodeos, expresó su firme convicción de abogar por una humanidad más compasiva: “Voy a luchar para que seamos mejores seres humanos, por no dañarnos por dinero, porque para eso es pros...”.

A pesar de su salida del reality, la actriz se mostró satisfecha con su experiencia en la casa, y aseguró que se retira en paz consigo misma: “La verdad, me voy contenta, con la cabeza en alto, me voy satisfecha. Es una casa difícil, los sentimientos, las emociones se te agolpan”.

