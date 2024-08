Conductores de ‘Hoy’ explotan contra Adrián Marcelo tras provocarle una crisis a Arath de la Torre

‘La casa de los famosos México’ se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, debido a que durante la quinta gala de eliminación, el domingo 25 de agosto, Adrián Marcelo hizo un fuerte pronunciamiento en contra de Arath de la Torre.

El polémico creador de contenido, quien se ha convertido en el villano de La casa, le mencionó a Arath que, en caso de ganar el reality show, utilizaría el dinero para pagar deudas y resolver una situación complicada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se había extendido.

“Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal, y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir”, le dijo Adrián Marcelo.

Por su parte, Arath le respondió que no tenía por qué darle explicaciones sobre en qué iba a utilizar el dinero si ganaba la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Además, le dejó claro que, aunque una celebridad no tenga una vida privilegiada, él lo hacía por su familia.

YT: Canal 5

Arath de la Torre tiene una crisis emocional, tras el enfrentamiento con Adrián Marcelo

Después del intenso enfrentamiento, Arath de la Torre, Gala Montes, Mario Bezares y Sabine Moussier recibieron un mensaje de sus seres queridos, preparado por la producción. En el caso del conductor de ‘Hoy’, fue un mensaje de sus tres hijos, quienes le expresaron que estaban orgullosos de él y le pedían seguir adelante en la competencia.

Tras el video, el actor rompió en llanto y expresó que no podía continuar en el reality show, ya que en las últimas semanas había sido blanco de estrategias sucias y golpes bajos por parte de sus compañeros.

Arath de la Torre “No puedo con los juegos. No puedo con este juego sucio, con estos golpes… De verdad, no puedo. Que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público. No puedo con estos golpes bajos, con las mentiras, estas bajezas”.

YT: Canal 5

Arath también expresó su deseo de no ser atacado por su vida personal y reafirmó que siempre ha hecho las cosas bien.

Cabe señalar que la eliminada de la noche Sabine Moussier fue otra vez del cuarto ‘Tierra’, lo que representó una nueva victoria para el cuarto ‘Mar’, que ha logrado permanecer unido.

YT: Canal 5

Conductores de ‘Hoy’ defienden a su compañero de los ataques de Adrián Marcelo

La mañana del lunes 26 de agosto, los compañeros de Arath de la Torre del programa ‘Hoy’ salieron en su defensa y arremetieron contra Adrián Marcelo debido a sus ataques.

Una de las conductoras aseguró que no solo son un equipo de trabajo, como muchos piensan, sino que son una familia, ya que llevan muchos años juntos en el matutino.

“Nosotros no solo somos su equipo porque está en el programa ‘Hoy’, es nuestro amigo. Lo queremos. Lo hemos visto pasar por distintas situaciones, pero esto que sucedió y esta bajeza no se puede ignorar. Él fingió durante una semana que estaba jugando, y no, la verdad sale a la luz. Hay cosas que sí son un juego y otras donde la maldad es evidente”, expresó.

Por su parte, Paul Stanley aseguró que Adrián Marcelo está metiéndose con algo muy personal de Arath: “Sobre todo cuando te pegan en las cosas en las que eres más sensible, como la familia. Adentro todo lo usan”.

Finalmente, una de las presentadoras le envió un mensaje de apoyo a Arath de la Torre, a pesar de que aún se encuentra en el reality show, pues al equipo del matutino le dolió verlo llorar en crisis.

