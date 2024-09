Paul Stanley y Mario Bezares: Maryfer Centeno analiza su reencuentro en LCDLFMX, ¿no fue sincero?

La gala de este 25 de septiembre de ‘La casa de los famosos México’ movió muchas emociones, pues no solo se revelaría al quinto finalista que sería eliminado de la competencia y ya no estaría presente el domingo en la gran final, sino que habría el reencuentro más esperado en la televisión mexicana: Paul Stanley y Mario Bezares.

El conductor de Hoy entró a La casa de los famosos México con la dinámica de ‘congeldos’ para dedicarle unas palabras a Arath de la Torre, Karime, Briggitte Bozzo, Gala Montes y aunque en un principio saltó a Mario Bezares, solo fue por que lo habría dejado al último para limar asperezas, pues recordemos que ‘Mayito’, hace 25 años fue señalado como sospechoso en el caso del atentado que le quitó la vida a Paco Stanley, padre del conductor. Sin embargo, Mario fue absuelto por falta de pruebas.

La noche de este miércoles 25 de septiembre, Paul decidió soltar su pasado, pues su única motivación, hoy en día, según reveló, es su hermosa bebe. El emotivo reencuentro se tomó como una vuelta de página a las viejas diferencias.

Colegas de Paul, familiares de Mario y las redes sociales se conmovieron, pues el reencuentro provocó todo tipo de reacciones. Quien también habló acerca del esperado reencuentro fue la grafóloga y especialista en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, quien se dio a la tarea de analizar lo ocurrido.

Maryfer Centeno analiza reencuentro de Paul Stanley y Mario Bezares ¿no fue sincero?

Fue a través de su cuenta de TikTok que la grafóloga observó en este cara a cara el nerviosismo de Paul, en comparación de Mario quien se encontraba incrédulo y hasta cierto punto con rasgos de tristeza.

“Mientras le temblaba la mandíbula a Paul Stanley, Mario Bezares recibía con un gesto regulador, conmovido, emocionado. Con una tristeza que los dos habían guardado por muchos años”. Maryfer Centeno

Al escuchar “estoy en paz” de Paul, según la grafóloga, ambos se mostraban conmovidos y emocionados: “Le dice ‘estoy en paz’, y se lo dice con una gran seguridad pero también con una gran emoción. Están conmovidos los dos, conmovidos, entusiasmados por lo que va a venir, por lo que va a estar”.

La experta afirmó que este encuentro no solo fue “sincero” sino “sanador” pues aunque a Stanley no le salían las palabras, su mirada reflejaba alivio.

“No conocemos realmente que habrá pasado en la relación entre Mario y Paul, me queda claro de donde viene el tema. Sin embargo, no sabemos exactamente qué pasaba por la mente ni de Paul ni de Mario”. Maryfer Centeno

Finalmente, Maryfer aseguró que este reencuentro no solo deja marca en ‘La casa de los famosos’ sino también en la cultura mexicana.

¿Qué le dijo Paul Stanley a Mario Bezares?

Paul ingresó al reality para darles unas emotivas palabras a los finalistas y, para terminar de una vez por todas con la polémica, le dirigió unas palabras a Mario Bezares. Esto provocó que tanto el conductor de Hoy como “Mayito” rompieran en llanto.

“Primero que nada, estoy aquí porque yo lo decidí. Ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Solo quiero decirte que estoy en paz contigo… Ya solté todo porque tengo lo más hermoso en mi vida, que es mi hija… Quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Bendiciones. Felicidades, lo hiciste muy bien”, expresó Paul.

De regreso al foro con Galilea Montijo, Paul aseguró que ya no quería seguir cargando con esta polémica: “Con paz… la verdad es que no tenemos tiempo de darle vuelta a las cosas del pasado. Ves que pasa el tiempo y te come el presente. Quieres darle la vuelta a las cosas y te persigue todo… quería cerrar todo el dolor que ha sido esto, por su familia y por la mía”.

