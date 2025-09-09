Filtran video privado de Isabella Ladera y el cantante Beéle; la influencer reacciona ¿Qué dijo?

La relación entre la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante urbano colombiano Beéle fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo internacional en el último año. Aunque ambos confirmaron su separación en octubre de 2024, recientemente volvieron a acaparar titulares tras la filtración de un video privado.

Aunque se había pensado en redes sociales que la ruptura entre Isabella Ladera y Beéle era una supuesta ‘estrategia de marketing’ para que el colombiano anunciara su gira de conciertos, los rumores se disiparon. Sin embargo, en esta ocasión, el video filtrado desató aún más especulaciones de que, aparentemente, no terminaron su relación de pareja.

Isabella Ladera y Beéle terminaron su relación en octubre del 2024 / IG: @isabella.ladera / @beele

¿Cómo fue el noviazgo de la influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle?

El noviazgo entre la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle estuvo lleno de momentos públicos de cariño, reconciliaciones y también de fuertes polémicas que lo mantuvieron en el ojo mediático.

Su relación comenzó en medio de especulaciones, ya que Beéle acababa de separarse de su expareja y madre de sus hijos, Cara Rodríguez, lo que desató rumores de un triángulo amoroso. Después, el cantante y la influencer confirmaron su romance y compartieron transmisiones en vivo, viajes y muestras de afecto en redes sociales.

Isabella Ladera y Beéle terminaron su relación, tras críticas por ser la tercera en discordia. / IG: @isabella.ladera / @beele

Sin embargo, la relación estuvo marcada por altibajos constantes. Hubo reconciliaciones tras supuestas rupturas y varias críticas de parte de los seguidores del cantante, quienes cuestionaban a Ladera de ser la tercera en discordia en el matrimonio del famoso y su ex, Cara Rodríguez.

En octubre de 2024, la modelo confirmó la separación definitiva y negó que todo hubiera sido un montaje mediático. Meses después, Isabella reveló que se sintió “usada y abusada” durante la relación. Además, aclaró que cuando comenzaron su romance Beéle ya estaba separado, en búsqueda de poner fin a las especulaciones de infidelidad en las redes sociales.

Beéle e Isabella Ladera fueron criticados por su relación de pareja. / IG: @isabella.ladera / @beele

¿Cuál fue el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle que se filtró en redes sociales?

El episodio más reciente que volvió a vincular a Isabella Ladera y Beéle fue la difusión de un video íntimo en el que ambos aparecen juntos en pleno acto.

La noche del 7 de septiembre de 2025, en redes sociales circuló un video de seis minutos con 42 segundos, que mostraba a una pareja en una cama con sábanas blancas en una situación íntima.

En ese momento, Isabella Ladera y el intérprete de ‘Morena’ no confirmaron que el audiovisual fuera de ellos en una situación muy privada. Sin embargo, este se viralizó y se volvió tendencia en las redes sociales. Aunque algunos usuarios consideraron que se trataría de inteligencia artificial.

En redes circuló un video de Isabella Ladera y Beéle en pleno acto íntimo. / X

¿Qué dijo Isabella Ladera de la filtración de su video con Beéle, su ex?

Ahora, Isabella Ladera no solo confirmó que el video filtrado sí es de ella con Beéle, sino que también destacó que este se difundió sin su consentimiento y reprobó las críticas y burlas que ha recibido en redes sociales por la polémica situación.

A través de un comunicado en redes sociales, la influencer señaló que dicho material únicamente estaba en manos de dos personas. Las de ella y su ex. Calificó lo ocurrido como una traición directa que, según sus palabras, afectó su intimidad, su dignidad y la de su familia.

“Estoy profundamente devastada. Un momento privado fue expuesto sin mi consentimiento. Ese material solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Alguien que me mintió desde el inicio y que, pese a conocer todo lo que pasé, decidió darme la espalda de la peor manera”. Isabella Ladera

“Lo más doloroso ha sido enfrentar burlas, odio y juicios, mientras quien realmente traicionó la confianza permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre nosotras y no sobre quien quebró el respeto y la lealtad”, agregó.

Finalmente, Isabella dejó claro que ya emprendió acciones legales para esclarecer responsabilidades. Explicó que cuenta con asesoría especializada para proceder conforme a la ley y así proteger su integridad personal.

“He decidido tomar acciones por las vías correspondientes. Esto no es solo un ataque contra mi privacidad, es un delito que merece ser investigado. No pienso callar ni permitir que la impunidad prevalezca”. Isabella Ladera

“Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí… No voy a esconderme. Tengo responsabilidades laborales y personales que requieren mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolas”, concluyó.

Al momento, Beéle no se ha pronunciado a esta polémica. Sin embargo, los usuarios esperan que dé su versión de los hechos ante la difusión de este contenido íntimo con su ex, Isabella Ladera.

Así lo dijo Isabella Ladera:

¿Quiénes son Isabella Ladera y Beéle?

Isabella Ladera: influencer y madre

Nacida en Venezuela el 23 de agosto de 1999, Isabella Ladera es madre de una bebé y se ha consolidado como una figura influyente en redes sociales, con millones de seguidores. Ha trabajado en campañas de moda y videos musicales, pero su vida personal también ha sido centro de atención mediática, especialmente por su romance con Beéle.

Beéle: éxito musical y controversias

Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es un artista colombiano conocido por éxitos como ‘Loco’ y ‘Frente al mar’. Antes de su relación con Ladera, estuvo casado con Cara Rodríguez, madre de sus hijos, lo que generó gran expectación cuando comenzó su romance con la influencer.

Aunque su carrera musical sigue en ascenso, Beéle ha estado en el centro de la polémica debido a los altibajos de su vida amorosa y a las disputas mediáticas relacionadas con su romance con Isabella Ladera.