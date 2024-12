Famosa influencer mexicana le pide matrimonio a su novio y le llueven críticas: "Él no quería”

La influencer mexicana Priscila Arias, mejor conocida como ‘la Fatshionista’, se volvió tendencia en las redes luego de que anunció que muy pronto llegará al atar con su novio Duali Darks, tras dos años de noviazgo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que ¡ella le dio el anillo de compromiso! La creadora de contenido de activismo corporal compartió en sus redes sociales el proceso que llevó a cabo para poder pedirle matrimonio a su pareja.

Priscila contó lo complicado que le resultó darle el anillo de compromiso a su novio. No obstante, todo salió de acuerdo con el plan y su segundo aniversario de noviazgo se llenó aún más de amor y cariño por el siguiente paso que darían en su relación sentimental.

Priscila Arias, ‘la Fatshionista’, le pide matrimonio a su novio / IG: @lafatshionista / Canva

Te puede interesar: Sara Corrales revela su compromiso con Damián Pasquini y presume anillo de ensueño

Priscila Arias, ‘la Fatshionista’, le pide matrimonio a su novio, Duali Darks

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la integrante del pódcast ’Seis de copas’ contó cómo compró el anillo, le avisó a todos sus seres queridos y amigos, así como el lugar donde se llevaría a cabo la propuesta de matrimonio.

“Estoy feliz de compartirles, que empezamos una nueva etapa en nuestra relación. Amo inmensamente a @duali_darks y no puedo esperar a que sea mi espose. Gracias @lusasul por haber hecho la preciosa pieza que ahora adorna el dedo de mi amado”. ‘La Fatshionista’

Priscila Arias, ‘la Fatshionista’, le pide matrimonio a su novio / IG: @lafatshionista / Canva

Agregó: “Qué felices estamos, ahorita andamos derrochando miel muy cañón gracias a todxs por sus felicitaciones. Apreciamos muchísimo sus buenos deseos y que se emocionen con nosotros. Les abrazamos”.

En dicho video, narró todo lo sucedido en el gran día. ¡Él dijo que sí! No obstante, las críticas no se hicieron esperar. La mayoría manifestó que esto fue una decisión “anticipada” de ‘la Fatshionista’, dado que no siguió los “roles de género”.

Priscila Arias, ‘la Fatshionista’, le pide matrimonio a su novio / IG: @lafatshionista / Canva

No te pierdas: Alma Cero se compromete con el doctor de su ex, Edwin Luna

Critican a ‘la Fatshionista’ por tomar la iniciativa y pedirle matrimonio a su novio

Aunque en sus publicaciones en redes sociales las llenaron de felicitaciones por “romper los patrones”, así como celebraron su compromiso, en la plataforma de ‘X’ los malos comentarios rápidamente se hicieron presentes.

Algunos cibernautas reprobaron que la creadora de contenido haya tomado la decisión de darle el anillo a su pareja. Subrayaron que si él no lo hizo primero fue porque “no quería”.

Priscila Arias, ‘la Fatshionista’, le pide matrimonio a su novio / IG: @lafatshionista / Canva

No te pierdas: ¿Taylor Swift y Travis Kelce se casan? Ya habría fecha para el compromiso

Eso no es todo, también señalaron que Priscila Arias supuestamente tiene un discurso “contradictorio” sobre la gordofobia.

Según dicen que, en su búsqueda de romper con estereotipos gordofóbicos, el que ella le propusiera matrimonio a Duki creó uno más. Esto debido a que algunos interpretaron que su acto habría expuesto que una persona de talla plus no podría aspirar a que le pidan matrimonio como a una persona “normal”.

Estos fueron algunos comentarios:

“ La Fatshionista le pidió matrimonio a su novio. No me sorprende, pues, ella propuso la relación , lo mantiene y hasta le anda consiguiendo trabajo de ‘influencer’ ay ñoooo, me da una roña, pero me mam.. a ver cómo va a terminar”,



, lo mantiene y hasta le anda consiguiendo trabajo de ‘influencer’ ay ñoooo, me da una roña, “Ay no !!! Prefiero tragar vidrios que pedirle yo al hombre matrimonio , es decir, era algo que ella comentaba al aire y si el no lo hizo es porque NO QUISO!!”,



, es decir, era algo que ella comentaba al aire y si “Cimo dicen en su pódcast: ‘ Si tú eres la que siempre toma la iniciativa para todo, AHÍ NO ES’ ”,



”, “Entonces una mujer como ella siempre debe tomar la iniciativa como pedir matrimonio?? Y su discurso sobre la gordofobia?”,



“Mil veces pintar mi casa con un pinta uñas que pedir matrimonio yo”,



“Y en el video todavía pone que lo llevó a hacerse sus uñitas, más que su novia parece su mamá!”.

La Fatshionista le pidió matrimonio a su novio 🤡



No me sorprende pues ella propuso la relación, lo mantiene y hasta le anda consiguiendo trabajo de ""influencer"" ay ñoooo, me da una roña pero me mama ver cómo va a terminar 🍿



Gran entretenimiento para domingo de bajón. — The vvitch • (@Hiiperbole) December 2, 2024

Al momento, Priscila Arias ‘la Fatshionista’ no se ha pronunciado con respecto a las fuertes críticas que ha recibido por pedirle matrimonio a su pareja.

Así fue el momento: