¿Taylor Swift y Travis Kelce se casan? Ya habría fecha para el compromiso

Desde que se destapó su romance, Taylor Swift y Travis Kelce se convirtieron en la pareja del 2023, por lo que los reflectores han estado sobre de ellos.

Al parecer están lejos de alejarse del ojo público, pues según el medio Page Six, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ya estaría dando los pasos necesarios para comprometerse con la cantante.

Recordemos que meses atrás hubo rumores sobre lo que sería la unión matrimonial de la cantante y el jugador de la NFL. Incluso, el medio estadounidense antes mencionado dio a conocer que el mismo Kelce “pidió” el permiso a Scott Swift, padre de la famosa, para dar el gran paso y que en febrero, cuando diera su concierto en Tokio, ya podría ser una mujer comprometida.

Ante esto, el padre de la intérprete de Shake it off!, no solo dio su sí al jugador, sino que también mostró total entusiasmo y alegría por el futuro compromiso de su hija con Kelce.

Además, medios locales y seguidores de Swift especularon sobre la posibilidad de que el anillo que le regaló Travis a Taylor, el cual tiene un costo estimado de 175 mil dólares, según TMSPN, habría sido compromiso. Sin embargo, todo quedó en meras especulaciones, ya que el anillo se lo regaló una amiga de la famosa.

Por ello, no sorprende que Mhoni Vidente se sume a quienes predicen la llegada al altar de Taylor, aunque nada habría sido certero aún.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometería muy pronto

¡Se darían el “sí”! Todo parece apuntar que el compromiso entre el jugador de Kansas City Chiefs y la cantante llegará más pronto de lo que se espera.

De acuerdo con fuertes cercanas que hablaron con el mismo portal de Page Six, dieron a conocer que Travis le dará el anillo a Swift en el verano de 2024.

“Taylor y Travis lo discutieron y hay un plan… Se comprometen en su primer aniversario en julio”. Page Six

Pese a que ya habría una fecha puntual para el compromiso entre ambas celebridades, el medio estadounidense recalcó que aún no habría planes de boda.

La pareja no querría apresurar su llegada al altar, por lo que habrían decidió que comiencen a ver todo el tema de su boda, luego de que el atleta le dé el anillo de compromiso.

Sin embargo, la pareja no ha confirmado estas especulaciones. Aunque ¡las swifties estarán más que emocionadas!