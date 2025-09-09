Influencer al borde de la muerte tras ser atacada a tiros fuera de su casa, ¿quién es Lola Doll y cómo está?

El mundo de las redes sociales vuelve a verse conmocionado tras reportarse que Lolita Callender, nombre real de la influencer Lola Doll, está al borde de la muerte tras el ataque que sufrió durante la noche del pasado 6 de septiembre en Guyana, Estados Unidos. ¿cuál es su estado de salud?

Lola Doll / Redes sociales

¿Qué le pasó a la influencer Lola Doll?

De acuerdo con el comunicado emitido por la policía de Guyana, la influencer de 33 años, Lola Doll, se encontraba sentada en su automóvil a las afueras de su casa en Georgetown, cuando un desconocido llegó y la atacó con un arma de fuego en múltiples ocasiones.

“La información preliminar indica que la víctima estaba sentada en su automóvil cuando un hombre le disparó en una motocicleta. La policía está persiguiendo activamente al sospechoso, y las imágenes de CCTV de la zona están siendo revisadas como parte de la investigación”, informaron.

Tras lo ocurrido, su hermano la llevó inmediatamente al hospital, donde, hasta donde se sabe, se encuentra en estado crítico. La creadora de contenido sufrió “heridas de bala en el cuello, cara, manos y pierna derecha”.

El hermano de la víctima relató al medio Stabroek News: “Estaba en casa cuando oí disparos y salí corriendo... solo para ver a mi hermana tirada en el coche y sangre, si es que la ven, saliendo a chorros”. Aunque no quiso dar muchos detalles sobre su estado de salud, aseguró que la también modelo es una “luchadora” y pronto podrá recuperarse.

¿Quién atacó a la influencer Lola Doll?

Un día después del ataque contra la influencer Lola Doll, la policía de Guyana compartió la identidad de la persona que sería el responsable de los hechos. Se trata de un hombre llamado Paul, que vivía en la misma localidad que la víctima.

Actualmente, el sospechoso se encuentra fugitivo y la autoridad ha pedido el apoyo de la comunidad para dar con su paradero. Hasta el momento, se desconoce si Lola y Paul tenían algún tipo de relación.

En tanto que los fans de la influencer han usado las redes sociales para exigir justicia y mandar mensajes de aliento a la familia. También han creado el hashtag “PrayForLolaDoll. Hasta el momento, los allegados a la famosa no han emitido más declaraciones.

¿Qué le pasó a Lola Doll? / Redes sociales

¿Quién es Lola Doll, influencer que estuvo al borde de la muerte?

Lolita Callender, más conocida en redes sociales como Lola Doll, es una influencer de 33 años. Es originaria de Georgetown, Guyana. Su infancia estuvo llena de dificultades, pues ella y su familia vivían en un barrio muy pobre.

A los 17 años, se volvió madre. Tuvo que dejar al padre de su hijo debido a que este ejercía violencia verbal y física en su contra. Tras esto, dejó a su hijo con su familia para que lo cuidaran mientras buscaba mejores oportunidades laborales.

Luego de años de esfuerzo, logró volverse una Make-Up Artist (MUA), consolidándose como una de las mejores de su comunidad. Con el tiempo, ganó popularidad en redes sociales y, tan solo en Instagram, logró obtener poco más de 53 mil seguidores.

Se desconoce si tiene pareja o si consiguió reanudar el contacto con su hijo, pues casi nunca suele hablar de su vida privada, usando sus plataformas solo para mostrar su trabajo, así como su asistencia a diversos eventos.

