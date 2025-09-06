El youtuber Yulay fue hospitalizado de emergencia el día de hoy y pide apoyo: ¿Cuál es su estado de salud?

Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay, encendió las alarmas, hoy, jueves 5 de septiembre al ser hospitalizado de emergencia. La noticia fue confirmada por el propio influencer a través de sus redes sociales. ¿Por qué fue hospitalizado y cuál es su estado de salud? Aquí te contamos.

¿Quién es Yulay, famoso youtuber hospitalizado hoy 5 de septiembre?

Julio César Fuentes Cruz, conocido en internet como Yulay, nació el 28 de enero de 1996 en Tenancingo, Estado de México. Criado en una familia humilde, su madre se dedicaba al hogar mientras su padre trabajó primero como soldado del Ejército Mexicano y luego como comerciante.

Su carrera en YouTube comenzó en 2014, cuando subió una broma que rápidamente se viralizó. Con el tiempo, su contenido se transformó: pasó de bromas y retos urbanos a producir videos más reales e impactantes, donde muestra la vida cotidiana en barrios marginales, realiza trabajos extremos o visita lugares considerados peligrosos.

Yulay no es un youtuber convencional. Su salto a la fama no fue a través de bromas ni retos simples, sino por su disposición a explorar los rincones más marginados, olvidados o peligrosos de México. Desde casas abandonadas y hospitales embrujados, hasta barrios considerados inseguros, el creador originario de Tenancingo, Estado de México, construyó una comunidad digital que lo admira por su valor y cercanía con la gente.

Pero su contenido no se limita al riesgo. Con el tiempo, su canal evolucionó hacia acciones de ayuda y empatía: desde apoyar a comerciantes ambulantes, hasta construir viviendas para personas en situación vulnerable. En sus palabras y actos, Yulay ha demostrado que la fama también puede usarse para hacer el bien. Actualmente con más de 7 millones de suscriptores en YouTube.

¿Por qué el youtuber Yulay fue hospitalizado?

La publicación que encendió las alarmas muestra al youtuber Yulay en la cama de un hospital, conectado a equipo médico y con un rostro visiblemente agotado. Aunque no ofreció mayores detalles sobre su estado de salud, el hecho de acudir a emergencias y compartirlo públicamente dejó claro que se trata de una situación seria.

El mensaje generó una ola inmediata de reacciones, entre mensajes de solidaridad, oraciones y hashtags de apoyo como #FuerzaYulay y #ÁnimoYulay, que rápidamente comenzaron a circular en X.

Hasta ahora, ni su equipo de trabajo ni familiares han emitido un comunicado oficial , lo que mantiene en suspenso a la comunidad digital que sigue minuto a minuto cualquier actualización.

¿Qué emprendimientos tiene Yulay además de su canal de YouTube?

A lo largo de su carrera, Yulay ha alcanzado grandes logros. Su canal de YouTube supera los 7 millones de suscriptores, y también cuenta con millones de seguidores en Instagram y TikTok. Ha logrado convertir su fama en una plataforma empresarial, lanzando su propia marca de ropa llamada “Chico Malo” y una línea de colchones llamada “Amigous” .

Gracias a su trabajo, pudo cumplir sueños personales como comprar su primera casa en la Ciudad de México y regalar camionetas a sus padres como muestra de gratitud.

El caso de Yulay refleja el profundo vínculo que algunos creadores logran construir con su audiencia. Más allá del entretenimiento, el influencer ha sido percibido como un agente de cambio, alguien que visibiliza realidades crudas y actúa con responsabilidad social en un entorno digital muchas veces dominado por la superficialidad.

En los comentarios, se leen frases como: “Siempre has estado para los demás, ahora nos toca a nosotros mandarte fuerza”, o “Yulay no solo es un youtuber, es un ejemplo de cómo usar las redes para algo positivo”.

