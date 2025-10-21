Karely explota y responde a insulto de influencer tras su triunfo en el Stream Fighters 4 vs Karina García

La influencer Karely dio mucho de qué hablar el pasado fin de semana por vencer a Karina García en el Stream Fighters 4. Aunque muy celebrada por los fans, su victoria se vio eclipsada por los insultos que recibió de Valentino. Si bien este último se disculpó posteriormente, la mexicana no se quedó callada y se le fue con todo, ¿qué pasó?

Karely / Redes sociales

¿Quién es el influencer Valentino y qué dijo sobre Karely en el Stream Fighters 4?

Felipe Lázaro, mejor conocido en redes sociales como Valentino, es un influencer de origen colombiano. Tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram. Su contenido se especializa en estilo de vida.

En múltiples ocasiones, se ha sincerado sobre los problemas de salud que ha tenido por consumir sustancias ilícitas y lo mucho que le afectó la muerte de su papá.

Desde que se anunció que Karely pelearía contra Karina García en el Stream Fighters 4, Valentino mostró su apoyo a García. Incluso apostó a que ella vencería en la pelea. Generó mucha controversia cuando, durante el enfrentamiento, expresó en Instagram:

“Denle duro a esa pro…” Influencer Valentino

Sus palabras causaron mucha molestia, principalmente entre los mexicanos, quienes no dudaron en hasta convocar a la gente para que reportara sus cuentas en internet. Tras esto, Valentino eliminó su polémica declaración y subió un comunicado disculpándose.

“Lo de Karely sí estuvo mal y ninguna disculpa va a ser suficiente para lo que sucedió… No hay ninguna excusa para eso más que unas disculpas de corazón… hoy les cuento bien lo que pasó realmente para los que me siguen y me quieren”, indicó.

Disculpa a Karely / Redes sociales

¿La influencer Karely demandará a Valentino por sus insultos?

A través de su canal de difusión, Karely se dijo muy contenta por su triunfo. No obstante, también manifestó su molestia por las declaraciones de Valentino, asegurando no entender por qué se expresó así de ella, cuando nunca “se ha metido con nadie”.

“Es pin… wey de Valentino tirándome y diciéndome pro… y sus amigas, ¿qué? ¿son monjas o qué? Me ca…, yo ni meto con nadie, pero aun así quedé muy decepcionada de algunas personas de Colombia, nada parcial, la neta, pero ganamos, que es lo importante” Karely

También aprovechó para dejar ver su enojo contra otra influencer que había apostado mil dólares a que perdería la pelea: “Y que pague la otra pin… rubia oxidada el dinero que debe, si no, que se venga también ella pa ver si como habla las da; es que yo soy seria, pero si me hacen enojar, ya saben”, puntualizó.

Para finalizar con la conversación, aclaró nuevamente que está muy agradecida con todo el amor que le brindaron los colombianos, pese a algunas cosas raras que notó durante la organización del evento.

“Yo no dije que toda la gente, me refiero a los organizadores. Mucha gente me recibió muy bien, pero en el evento se veía como había preferencias”, concluyó.

¿Cómo fue la pelea entre Karely y Karina García en el Stream Fighters 4?

Al igual que otros eventos como el ‘Supernova orígenes’, Stream Fighters 4 es un show que reúne a diversos creadores de contenido para que peleen en el ring. Se realizó en Colombia, el pasado 18 de octubre.

Como una de las peleas estelares, Karely se enfrentó a Karina García, una influencer y modelo colombiana. Para sorpresa de muchos, la mexicana la derrotó por KO técnico en el tercer round, llevándose el cinturón.

La creadora de contenido se dijo muy feliz por su triunfo y agradeció todo el apoyo de los fans en este enfrentamiento tan insólito.

