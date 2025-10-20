Detienen a influencer acusada de mandar torturar a unos ladrones que le robaron, ¿quién es Iza Paiva?

Un nuevo escándalo se suscita en el mundo del entretenimiento. Tras el arresto de Edgar ‘N’, un exjugador del club Tigres, por el supuesto asesinato de dos policías de tránsito, ahora se da a conocer la detención de Iza Paiva, una influencer de 26 años acusada de haber mandado torturar a unos hombres que le robaron.

Iza Paiva / Redes sociales

¿Por qué la influencer Iza Paiva fue arrestada?

De acuerdo con información de medios internacionales, la influencer brasileña Iza Paiva fue arrestada el pasado 15 de octubre en Porto Velho, Rondônia, por presuntamente haber sido la autora intelectual de la tortura que sufrieron unos hombres que presuntamente robaron su casa.

Según lo reportado, la mujer contactó a un grupo criminal para capturar a los supuestos ladrones, “castigarlos” y recuperar lo perdido.

Las autoridades declararon que el crimen de la creadora de contenido fue muy grave, pues “optó por no llamar a las autoridades competentes, actuando deliberadamente al margen de la ley, motivada por la venganza personal, en clara afrenta al ordenamiento jurídico”.

Actualmente, Iza está en prisión preventiva, ya que un juez dictaminó que había suficientes pruebas para iniciar un juicio en su contra. Si bien la familia no ha hecho ninguna declaración, su abogado defensor sostiene que detenerla fue una medida “extrema”, asegurando que no hay “motivos concretos” por los cuales deba estar en prisión.

También enfatizó que la celebridad tiene dos hijos que necesitan de “su amor y cuidado”, por lo que luchará para que pronto sea liberada. Se desconoce cuándo será la primera audiencia.

Iza Paiva / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la influencer Iza Paiva antes de ser detenida?

Un día antes de su detención, Iza Paiva usó sus redes sociales para postear unas fotos desde un lago. Usando lo que parece un chaleco salvavidas y unos goggles, la influencer aseguró estar muy contenta de estar allí.

“Me encanta esta conexión” Iza Paiva

Dicho post se llenó de comentarios en los que fanáticos se dicen indignados por su detención, asegurando que solo hizo lo necesario para obtener justicia por el robo de su casa.

¿Quién es la influencer detenida Iza Paiva?

Izabela Paiva, mejor conocida solo como Iza Paiva, es una influencer de origen brasileño. Nació en 1999 y actualmente tiene 26 años.

Se hizo popular hace algunos años por subir contenido presumiendo de su estilo de vida lleno de lujos. Tiene más de 49 mil seguidores de Instagram. Se sabe que es madre de dos hijos, pero se desconoce si tiene pareja.

Está siendo acusada de los siguientes delitos: asociación con organización criminal, orden de tortura, venganza privada fuera del marco legal. Su abogado aseguró que ya se está revisando el caso para que pueda seguir su juicio en libertad.

