Protagonista de la aicónica película “Apocalypto” es detenido: hallan sustancia sospechosa en su auto

El actor reconocido mundialmente por su papel en la película Apocalypto (2006), fue detenido en Texas durante la madrugada del 15 de octubre. Tras verificar sus antecedentes, las autoridades descubrieron que existía una orden de aprehensión en su contra emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Travis. Durante el procedimiento, los agentes informaron haber encontrado una sustancia sospechoza. Las muestras fueron enviadas a laboratorio para determinar su composición.

Actor de Apocalypto es detenido por la policía de Texas / Captura de pantalla

¿Qué cargos enfrenta Rudy Youngblood, protagonista de la película Apocalypto, tras su detención?

Rudy Youngblood, protagonista de la película Apocalypto, enfrenta cargos por agresión doméstica. Según el reporte del Departamento del Sheriff del Condado de Travis, la orden de aprehensión en su contra lo acusa de asaltar a un familiar o miembro del hogar, específicamente por impedir la respiración o la circulación, lo que en Texas se considera un delito grave.

Durante su arresto en Belton, también se encontró una sustancia blanca y cristalina dentro de su vehículo. Las autoridades enviaron muestras al laboratorio para determinar si se trata de una sustancia ilícita. En caso de confirmarse, podrían presentarse cargos adicionales por posesión de sustancias prohibidas, lo que agravaría su situación legal. Actualmente, el actor permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Bell, con una fianza de 20 mil dólares.

Rudy Youngblood / Captura de pantalla TMZ

¿Qué otros problemas ha tenido Rudy Youngblood con la justicia?

Esta no es la primera vez que Rudy Youngblood enfrenta a las autoridades. En diciembre de 2024, el actor fue detenido en Grecia, en el barrio de Galatsi, en Atenas. De acuerdo con medios internacionales, la policía lo acusó de resistencia a la autoridad, amenazas y portar un objeto punzo-cortante de bolsillo.

Youngblood declaró entonces que los oficiales vestían de civil y que no comprendió que se trataba de agentes debido a la barrera del idioma. El tribunal griego lo condenó a 10 meses de prisión, aunque la pena fue suspendida por tres años. Antes de cumplir la sentencia, se descubrió que su visa había expirado, por lo que se emitió una orden de deportación administrativa. Sin embargo, mediante una apelación, obtuvo permiso para abandonar el país voluntariamente.

El actor expresó agradecimiento por la resolución del caso y negó haber tenido una conducta violenta. Aun así, su historial reciente ha mantenido la atención de los medios internacionales.

Rudy Youngblood / Redes sociales

¿Quién es Rudy Youngblood, el protagonista de Apocalypto?

Rudy Youngblood nació el 21 de septiembre de 1982 en Belton, Texas. Antes de alcanzar la fama, trabajó en construcción y formó parte de grupos de danza nativa americana, lo que influyó en su conexión con sus raíces culturales. Su gran oportunidad llegó en 2006, cuando Mel Gibson lo eligió como protagonista de Apocalypto, una cinta hablada completamente en maya yucateco.

La película fue un éxito mundial y recibió varias nominaciones al Oscar, consolidando a Youngblood como una de las revelaciones del cine de acción histórico. Sin embargo, tras el éxito, su carrera en Hollywood se desaceleró. Participó en producciones independientes como Beatdown (2010), Wind Walkers (2013) y Hell on the Border (2019), además de incursionar en la música y las artes visuales.

Actualmente, las autoridades texanas continúan analizando la evidencia para determinar si enfrentará nuevos cargos. Por ahora, el caso permanece abierto y bajo investigación.

