Estrella de reality detenido por acusaciones de abuso a un menor y difundir material íntimo

Otro escándalo se cierne sobre el mundo del espectáculo. Y es que, en medio de la polémica por el insulto que recibió la mexicana Fátima Bosch por parte del director de Miss Universo Tailandia, se reporta la detención de un cantante que participó en un reconocido reality por diversos delitos, incluyendo el abuso de un menor.

Cantante arrestado / Redes sociales

Te recomendamos: Laura Pausini: Muere atropellado el tío de la cantante italiana; el conductor se fuga

¿Qué estrella de reality fue detenido por acusaciones de abuso de un menor?

Hace algunas horas, el sitio noticioso TMZ informó que Randy Madden, cantante que participó en ‘American Idol’, fue arrestado el pasado lunes 3 de noviembre por, presuntamente, haber mantenido relaciones íntimas con una menor de edad.

La denuncia y arresto se realizaron en el condado de Ventura, California. Según los documentos de la querella, el artista enfrenta seis cargos, incluyendo abuso con un objeto extraño, difusión de material íntimo sin consentimiento y tratar de manipular a un testigo para “comprar su silencio”. Todo esto habría ocurrido entre julio y septiembre de 2025.

Randy se declaró inocente de todos los cargos y pagó una fianza de 100 mil dólares para ser liberado. No obstante, el caso continúa y su primera audiencia está programada para el 13 de noviembre.

Hasta el momento, se desconoce la edad exacta de la presunta víctima, pero se especifica que es menor de edad. Por otra parte, se ha dado a conocer que, como parte del acuerdo de liberación, el hombre no podrá acercarse a ningún menor, así como tampoco tendrá acceso a dispositivos tecnológicos (solo para fines judiciales).

Randy Madden / Redes sociales

No te pierdas: Sacan a cantante de regional mexicano del hospital para dar concierto, ¡de la cama al escenario! ¿lo obligaron?

¿Qué ha dicho Randy Madden, exparticipante de ‘American Idol’, tras haber salido de prisión?

Hasta el momento, Randy Madden no ha querido dar declaraciones sobre la denuncia en su contra. Solo se sabe que se declaró inocente de todos los cargos.

Y es que el hombre se ha mantenido muy ausente de las redes sociales. Las pocas publicaciones que ha hecho han sido relacionadas con su vida personal y la promoción de la página de Go fund me, en la que pide donaciones para costear una cirugía en una de sus piernas.

“A día de hoy, 18 de junio de 2025, todavía no puedo caminar sin muletas ni bastón. Estoy mejorando; esto es lo que me han dicho los médicos. No tengo ligamento extensor (el tendón rotuliano), ya que me lo extirparon durante mi última cirugía debido a una infección. Como sabrán, todavía no puedo trabajar a tiempo completo y me mudé recientemente, así que estar de baja tanto tiempo me afectará muchísimo económicamente”, indicó.

El sitio TMZ intentó comunicarse con él para obtener algunos comentarios. Sin embargo, se negó a hablar sobre su actual situación.

Randy Madden / Redes sociales

¿Quién es Randy Madden, exparticipante de ‘American Idol’ que fue acusado de abuso?

Randy Madden, quien actualmente tiene 45 años, es un cantante que se hizo famoso por participar en la octava temporada de ‘American Idol’. En aquel entonces, audicionó con la canción “Livin’ On a Prayer” de Bon Jovi.

En ese momento, fue rechazado por los jueces. Sin embargo, su simpatía y personalidad lo hicieron sumamente popular en redes sociales. Tan solo en Instagram, cuenta con casi 13 mil seguidores.

Tras su participación en el show, abrió su página de contenido para adultos. En sus diversas plataformas, compartía algunos encuentros con celebridades, así como aspectos de su vida diaria.

Actualmente, la mayoría de sus cuentas se encuentran en privado. La noticia causó mucha polémica en internet; algunos usuarios creen en su inocencia, mientras que otros piden que se haga justicia y se le condene a prisión.

Mira: Se incendia propiedad de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, tras pelea por herencia con Imelda Tuñón