¿Es otra Anitta? La cantante reaparece irreconocible con “nuevo rostro": FOTO

Anitta llamó la atención de sus seguidores tras aparecer recientemente con una imagen que muchos no reconocieron de inmediato. La cantante brasileña sorprendió por los supuestos cambios visibles en su rostro, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

¿Cómo luce Anitta con su presunto “rostro nuevo”?

Las recientes imágenes de Anitta generaron polémica, especialmente un un video donde aparece con un outfit rosa, que corresponde a una publicación más reciente. En estas tomas, muchos usuarios señalaron que su rostro luce distinto al de antes, con rasgos que algunos describieron como más suaves y una expresión general más fresca.

En comparación con imágenes pasadas, los internautas destacaron cambios en la apariencia de su piel, que se percibe más luminosa, así como en la definición de ciertas facciones. Sin afirmar transformaciones específicas, en redes sociales se repitió la impresión de que Anitta luce “más rejuvenecida”, comentario que se viralizó rápidamente entre fans y curiosos.

El contraste entre ambas etapas visuales fue suficiente para que surgieran múltiples reacciones, desde elogios hasta preguntas sobre su nueva imagen. Lo cierto es que la cantante volvió a dar de qué hablar únicamente con su apariencia, demostrando que cada una de sus publicaciones es observada con lupa por el público digital. Algunos comentarios fueron:



“Anitta no está entre nosotros”.

“Siento que nos cambiaron a Anita jaja, está más hermosa ahora, pero ya no siento que sea ella”.

"¿Quién es?”

“Nada supera a Anitta del antigüo testamento”.

Anitta vuelve al centro del escándalo tras mostrar una imagen que desató teorías y comparaciones en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Qué cirugías se hizo Anitta?

Anitta ha sido abierta al hablar sobre los cambios en su imagen y, lejos de evadir el tema, ha explicado públicamente cómo tomó decisiones conscientes sobre su apariencia. En distintas ocasiones, la cantante brasileña ha contado que ella misma diseñó su rostro utilizando Photoshop, creando una versión de cómo quería verse y pidiendo posteriormente a los cirujanos que replicaran esos cambios de la manera más cercana posible. Para Anitta, el proceso fue parte de una construcción personal y estética pensada desde su propia visión.

La artista ha señalado que estas transformaciones no fueron impulsivas ni improvisadas, sino el resultado de un proceso planeado en el que tuvo claro qué aspectos deseaba modificar. Entre las intervenciones que Anitta ha reconocido públicamente se encuentran varios procedimientos estéticos y quirúrgicos que, en conjunto, han contribuido a la evolución de su apariencia a lo largo de los años:



Rinoplastía (nariz)

Reducción de busto

Mentoplastía (mentón)

Lipoescultura abdominal

Rellenos faciales.

Cambios en el rostro de Anitta: por qué su nueva imagen llamó la atención. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Anitta?

Anitta, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado, es una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Nacida el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro, Brasil, es una cantautora, bailarina, actriz y empresaria, comenzó su ascenso en la escena musical con los sencillos “Meiga e Abusada” y “Show das Poderosas”, lanzados entre 2012 y 2013, que la catapultaron a la fama en Brasil y otros países de habla portuguesa. Su impacto fue inmediato y sostenido, al grado de que Vogue Arabia la nombró la “Reina de la Música Latina”, reconocimiento que consolidó su presencia más allá de su país de origen.

A lo largo de su carrera, Anitta ha construido una trayectoria marcada por la versatilidad y la expansión internacional. Desde el éxito de sus primeros álbumes hasta su incursión en el mercado en español y sus colaboraciones con artistas de talla mundial, la cantante ha logrado posicionarse en las principales listas globales. Con proyectos como Kisses y Versions of Me, y éxitos como “Envolver”, hizo historia al convertirse en la primera artista brasileña en encabezar rankings internacionales de Spotify y Billboard. Su influencia también se refleja en los múltiples premios y nominaciones que ha recibido, así como en su papel como una de las artistas brasileñas más reconocidas y premiadas a nivel mundial

