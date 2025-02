Captan a Anitta furiosa con su equipo de sonido ¡Les aventó los micrófonos en pleno concierto!

La cantante brasileña Anitta no solo ha dado de qué hablar por el supuesto romance que tuvo con Peso Pluma. La artista causó polémica por su reacción, luego de tener problemas con su equipo de sonido en pleno concierto.

La intérprete de ‘Envolver’ se ha consolidado en la industria como una de las cantantes de género urbano más populares del momento. Por esta razón, ha deleitado a todos sus fans con su voz y sus espectaculares movimientos arriba de la tarima.

No obstante, Annitta se volvió tendencia por el video que circuló en la red en el que ¡lanzó sus micrófonos furiosa! Esto porque ninguno sonaba en el recinto de su presentación.

Anitta lanza micrófonos tras no poder cantar en concierto / IG: @anitta

Te puede interesar: ¿Anitta está embarazada? Sorprende con foto presumiendo su ‘baby bump’ ¡avisen!

¿Qué le pasó a Anitta en su presentación en Brasil?

Todo sucedió en la más reciente presentación de Anitta en su natal Brasil. Desafortunadamente, la cantante sufrió algunos errores de audio que no pasaron desapercibidos por el público.

La cantante ofreció un show en Belo Horizonte, Brasil, lugar al que asistieron miles de personas para escuchar los mejores éxitos de la cantante. Sin embargo, nadie se esperaba que la intérprete de ‘Bellakeo’ enfureciera con su equipo de sonido.

En redes sociales, circuló el video de alguien del público, quien captó que Anitta intentó cantar, pero su voz no se escuchaba. Aunque el equipo técnico intentó remediarlo, la cantante perdió la paciencia y lanzó los diferentes micros que le dieron.

Anitta lanza micrófonos tras no poder cantar en concierto / IG: @anitta

No te pierdas: Peso Pluma revela si está listo para darle una nueva oportunidad al amor ¿Será con Anitta?

Esta polémica sucedió, de manera consecutiva, en cuatro ocasiones, lo que derivó a que la famosa se mostrara más que molesta frente a su público. Poco después, logró obtener un micro que sí sonó con normalidad.

Al momento, Anitta no se ha pronunciado con respecto a su polémica reacción a través de sus redes sociales. No obstante, algunos usuarios le dieron la razón. Mencionaron que ella no podría continuar su presentación sin un buen equipo de sonido.

Anitta lanza micrófonos tras no poder cantar en concierto / IG: @anitta

Mira: Mariazel realiza el Anitta challenge y deja boquiabierto a su esposo

¿Quién es Anitta?

Anitta es una cantante, compositora, actriz y empresaria brasileña, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado. Nació el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro, Brasil. Se hizo famosa en 2013 con su sencillo ‘Show das poderosas’, que la catapultó al estrellato en Brasil y la convirtió en una de las artistas más influyentes del país.

Desde entonces, ha expandido su carrera internacionalmente con éxitos como ‘Downtown’, ‘Vai malandra’ y ‘Envolver’, lo que la convirtió en la primera brasileña en liderar el Top Global de Spotify. Ha colaborado con artistas como J Balvin, Maluma y Cardi B, y ha sido premiada en los Latin Grammy y Billboard Latin Music Awards. Además, ha incursionado en la actuación y es una influyente defensora del feminismo y la comunidad LGBTQ+.

Así fue el momento: