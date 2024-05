Anitta revela que practica s4nt3ría y pierde seguidores

Anitta no solo está llamando la atención por su posible romance con Peso Pluma sino también por hacer un reciente anuncio. A través de sus redes sociales, la cantante contó públicamente su afiliación a la religión Yoruba.

Fue en una serie de fotografías donde se ve en una ceremonia con líderes religiosos que usan atuendos blancos característicos de esta creencia, donde Anitta compartió lo que ella practica.

Junto a un texto sinopsis de ‘Unidos da Tijuca’ para el próximo carnaval de 2025 que estará dedicado al Orisha (deidad de la religión), Anitta mencionó: “Yoruba. Orisha. ¡Soy Longun Edé, el gran príncipe heredero de la raza de mis padres! Tengo la sensibilidad e inteligencia de mi madre y la valentía y astucia de mi padre. Como cazador y pescador, soy mi propia naturaleza… Soy la fuerza de la juventud en el tiempo estoy en el presente y miro hacia el futuro. Estoy en el pasado y de ahí rescato tradiciones. ¡Estoy en un futuro donde mi legado es inmortal! Nunca muero”.

Anitta en una ceremonia de su religión / Instagram

Anitta pierde seguidores al destapar sus creencias

Como parte de su arte, Anitta planea plasmar su religión a través de un nuevo video musical del tema ‘Acepta’ el cual saldrá este martes.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se mostraron en desacuerdo con ello y dejaron de seguirla en su cuenta de Instagram.

La disminución de más de 100 mil seguidores fue notado por ella y dejó un mensaje al respecto: “Perdí 100 mil seguidores después de anunciar el clip en el que mostraré mi religión. Laroyê Exu quitando de mi camino todo lo que ya no me sirve. Elegí calidad y no cantidad”.

Anitta pierde seguidores por revelar su religión / Instagram

¿Qué es la religión Yoruba?

El Yoruba es un grupo étnico predominante en Nigeria y otros países de África occidental como Benín, Togo y partes de Ghana. Además, el Yoruba es un idioma hablado por este grupo étnico. Es una lengua tonal y forma parte de la familia de lenguas nigerocongolesas.

Esta religión es conocida por sus tradiciones religiosas, arte, música, danza y su sistema de creencias espirituales. Una de las religiones asociadas el Yoruba-Ifá, que ha influido en muchas prácticas en América Latina y el Caribe a través de la diáspora africana, especialmente en el contexto de la religión como S4nt3ría.

