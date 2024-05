El programa de Sofía Rivera Torres, Videgaray y ‘el Estaca’ en la mira por chistes sobre Lucerito Mijares

El trío de conductores del programa ¡Qué importa!, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal ‘el Estaca’, de Imagen Televisión nunca dimensionó que el chiste de mal gusto que hicieron sobre Lucero Mijares los pondría en la cuerda floja. No sólo fueron cancelados por la madre de la joven, Lucero. También se creó una red de apoyo integrada por personalidades como Wendy Guevara, Victoria Ruffo, Galilea Montijo, Itatí Cantoral, Consuelo Duval, Mayrín Villanueva, Adela Micha, Mariana Seoane, entre otros, además del apoyo del público que condenó las bromas.

Una persona cercana a gente de la televisora nos dijo que: “Cuando el escándalo se desató, de inmediato les dijeron que debían ofrecer una disculpa pública, a lo que ellos se negaron. Tuvieron el atrevimiento de decir que no lo harían. Se justificaron diciendo que ellos sólo habían bromeado con lo que había dicho Lucero Mijares. Que, en todo caso, la culpa la tenía la joven”.

No pudieron mantenerse en su postura: “Las críticas arreciaron y les dijeron en la televisora que los sancionarían. Fue cuando ellos decidieron ofrecer la disculpa pública, pero no lo hicieron de corazón. Sólo lo hicieron para ‘aplacar’ la situación”.

Te puede interesar: Mijares rompe el silencio sobre los comentarios de Videgaray, Sofía y ‘el Estaca’ de su hija, Lucero Mijares

Lucero “canceló para siempre” a los conductores por lo que dijeron de su hija / Twitter

Eduardo y José Ramón, en su programa de radio La corneta, siguieron justificándose y atacando a los medios de comunicación llamándolos ‘bola de gusanos y miserables’, y no pararon de burlarse de Lucero Mijares, diciendo que gracias a ellos se hizo viral”.

Podrían despedir a Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y ‘el Estaca’; a ella también la sacarían de Televisa

La situación se complicó aún más. “En la televisora consideran cancelar su programa pues ha repercutido en crear una mala imagen de la empresa y han recibido miles de comentarios negativos en redes, además del rechazo de los anunciantes”.

“Los tres conductores saben que su trabajo peligra. Su bajo rating es una muestra de que su programa no gusta. El público no baja a Videgaray y a ‘el Estaca’ de ancianos retrógradas y con un humor pasado de moda. Tuvieron su época de gloria con el programa de radio La corneta, pero en esta época su humor ya no es adecuado. Después de la mofa que hicieron de Lucerito Mijares, el escaso rating de 2.1 bajó aún más”.

Mira: Steve Buscemi, actor de ’Son como niños’, fue hospitalizado tras ser atacado en Nueva York

Les llovieron comentarios en redes / Instagram

Nuestra fuente nos cuenta que: “Con esto también peligra el trabajo de Sofía Rivera Torres en Televisa. Ella, además de haber sido parte de La casa de los famosos, estuvo en las telenovelas Cabo y Tu vida es mi vida, que sigue al aire. Ya la habían perdonado después de haber dejado en mal la imagen de La casa de los famosos, cuando dijo que se compraban los votos”.

Finalmente, nos dijeron: “Los tres esperan lo que la televisora decida. Los pueden correr en cualquier momento. Por el tiempo de antigüedad que tienen y la camiseta bien puesta que han tenido en Imagen, les están teniendo consideración de ver si baja el escándalo y pueden seguir adelante. Sin embargo, no les ayuda que sigan dando declaraciones en otras partes donde solo se afectan más”.

Para más notas como esta, busca el número más reciente de su revista TVNotas impresa o digital.

Checa: A Enrique Guzmán le gritan “abus4dor” en la calle; le responde al papá de Frida y se enoja con reporteros