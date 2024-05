A Enrique Guzmán le gritan “abus4dor” en la calle; le responde al papá de Frida y se enoja con reporteros

Hace unos días, Enrique Guzmán habló sobre el hijo de Mayela Laguna, de quien, Luis Enrique Guzmán, dijo por medio de sus abogados hace unos meses, que no es su padre biológico, tras una prueba de ADN. Entre dimes y diretes sobre la paternidad de Luis Enrique Guzmán, el octagenario cantante contó en el programa de radio de Maxine Woodside que supuestamente Silvia Pinal había dicho que el niño no era su nieto porque estaba “chinito” y “morenito”.

Esta declaración desató críticas en redes sociales y en medios de comunicación. Algunos conductores han mencionado que las palabras de don Enrique fueron desafortunadas y no consideró el impacto que tendrían.

En medio de la polémica, el cantante apareció en el Aeropuerto Internacional de la CDMX en donde fue cuestionado sobre lo que piensa de las críticas que este tema desató.

Enrique Guzmán se molesta con los reporteros y le responde a Pablo Moctezuma, padre de la hija de Alejandra Guzmán, por sus ofensas

El cantante dijo que un juez le prohibió hablar del menor y le pidió a los reporteros que no le preguntaran sobre el tema: “Sobre eso yo no puedo ni siquiera, por órdenes del juez, ni siquiera hablar de eso, por órdenes directas del señor juez”.

Como la prensa insistió, don Enrique explotó contra los reporteros y le dijo a uno de ellos: “¿Tú tienes mal los oídos? Acabo de decir que no puedo hablar”.

En otro tenor, el papá de Alejandra Guzmán fue cuestionado sobre las críticas que hizo Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía en las que lo llamó “decrépito” y “viejo cochino”. Sobre esto, don Enrique le respondió: “Será por mi edad. Está bien… A mí qué me importa lo que diga ese señor”, pero luego continuó pidiendo a los reporteros: “Ya no me molesten, por favor, no me gustan sus formas de interesarse en mí. No me interesa hablar con ustedes”.

En el zafarrancho que se armó, una persona en el aeropuerto le gritó: “abus4d0r s3xu4l”, y él reaccionó con una risa nerviosa e insistiendo en que no quería hablar con la prensa.

