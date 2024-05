Enrique Guzmán niega que el hijo de Mayela sea su nieto y desata enojo por hablar de la apariencia del niño

Recientemente, Enrique Guzmán se presentó en el programa ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside, donde habló de la polémica del hijo de Mayela Laguna, cuya partenidad ha sido puesta en duda, luego de que Luis Enrique Guzmán afirmara que no es su hijo según una prueba de ADN.

Mayela, expareja de Luis Enrique asegura que esto no es verdad y exigió que Luis Enrique Guzmán se someta a una nueva prueba de ADN para probar que sí es padre de su hijo. El tema se encuentra en proceso legal para llegar a un acuerdo por la paternidad del pequeño, pero hace poco se suspendió la prueba de paternidad hasta nuevo aviso.

Enrique Guzmán habló con Maxine Woodside y afirmó que el el niño no es su nieto, pero lo más controversial fue que habló de su aspecto físico y aseguró que el pequeño ni se parece a la familia, comentarios que indignaron a conductores de ‘De primera mano’.

Mayela Laguna habla de la salud de su hijo / Instagram:@mayelalaguna

Checa: Fallece Lino Nava, guitarrista de la banda mexicana de rock ‘La Lupita’, a los 55 años

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre el hijo de Mayela?

En una reciente conversación con Maxine Woodside, Enrique Guzmán compartió sus impresiones sobre la cancelación de una prueba de paternidad relacionada con Luis Enrique Guzmán, su hijo. “Ya se canceló otra vez la prueba. Era en unos días. Yo creo que es porque sabe que no es de Luis Enrique”, expresó Guzmán.

Maxine, curiosa por conocer más detalles, preguntó sobre la identidad del posible padre, a lo que Luis Enrique respondió que aún no lo saben. Sin embargo, Enrique Guzmán descartó la posibilidad de que el niño fuera de su hijo.

“No es (su hijo). No sé de dónde sacó Luis Enrique, porque la primera fue Silvia que dijo: ‘Yo nunca he tenido un nieto tan chinito, tan n3grit0 como este niño’ y yo después lo vi y dije de dónde salió con el pelo tan chinito”, comentó.

“No, está bien bonito”, dijo Maxine Woodside.

“Yo creo que Luis Enrique Guzmán sintió algo raro y se mandó hacer la prueba y salió negativa. Ella hizo todo un número y ha de tener bien escondido al papá, porque debe estar involucrado”, comentó. Enrique Guzmán

Enrique Guzmán también recordó la relación de Alejandra Guzmán con el niño, resaltando que en su casa el pequeño era muy querido y consentido.

“Alejandra adoraba el niño. No en mi casa llegaba a hacer lo que le daba la gana. Estábamos muy contentos. Era el primer niño hombre”, dijo.

“Estaba muy lindo el chamaquito. Tiene un ángel”, dijo Maxine. Guzmán discrepó de la opinión de Maxine, señalando que “no tanto, era distinto”.

Checa: Frustran viaje de Matías Novoa para alcanzar a Michelle Renaud en España; esto pasó

Conductores ‘De primera mano’ lamentaron los comentarios de Enrique Guzmán

Gustavo Adolfo Infante no dudó en calificar los comentarios de Guzmán como clasist4s, destacando la inapropiada actitud hacia la situación.

Lalo Carrillo comentó en el programa: “Todo mal con este señor. Me parece absurdo desacreditar la paternindad por los chinos y por el tono de piel. Causa indignación”.

Addis explotó:“El señor le está aventando la bolita a una persona que en mi primera ni nos consta que lo ha dicho. Además Enrique Guzmán es cruel. Está hablando de un niño que va crecer. Qué tontas palabras”.

Checa:Eduardo Videgaray y el ‘Estaca’ responden a Lucero tras no aceptar sus disculpas: ‘Cancelados para siempre’