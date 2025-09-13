Famosa cantante reaparece en concierto y desata teorías por su rostro: ¿cirugía o reptiliana?

Una estrella internacional volvió a los reflectores, pero no fue su música lo que acaparó la atención. Su rostro, completamente distinto, desató una ola de teorías en TikTok. ¿Se operó? ¿La reemplazaron? ¿Perdió su esencia? Los fans no se guardaron nada y los comentarios van desde la conspiración hasta la decepción. Lo cierto es que su nueva imagen no pasó desapercibida… y tampoco su actitud.

La cantante brasileña sorprendió con su nueva imagen y desató teorías reptilianas en TikTok.

¿Quién es la famosa cantante que impresionó con su rostro en concierto?

Anitta la cantante brasileña reapareció en un show junto a Thiaguinho en Brasil, pero lo que más llamó la atención no fue su voz ni su energía, sino el impactante cambio en su rostro. Un video viral en TikTok encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes aseguran que luce “irreconocible”.

Aunque la intérprete de “Envolver” ha sido transparente sobre las cirugías estéticas que se ha realizado, esta vez no ha dado declaraciones. Las imágenes compartidas en redes sociales y su reciente aparición sobre el escenario han desatado una ola de comentarios que van desde la preocupación hasta teorías conspirativas.



“No es ella”

“La suplantaron”

“Perdió toda el aura”

“El clon de Anitta no tiene ganas de trabajar”

Algo pasó con Anitta”

Algunos usuarios incluso aseguran que fue reemplazada por alguien más, mientras otros notan un cambio en su actitud, su energía y hasta en el idioma que habla. “Siempre habla español y ahora no quiere hablar”, escribió un fan decepcionado.

¿Cuántas cirugías estéticas se ha hecho la cantante brasileña, Anitta?

Anitta no ha ocultado su gusto por los procedimientos estéticos. En una entrevista pasada, soltó una frase que se volvió viral: “Yo misma diseñé mi cara”.

Entre las cirugías que ha confirmado están:



Rinoplastia (cirugía en la nariz)

Liposucción

Reducción de busto

Moldeo de mandíbula

Relleno de labios

Plasma rico en plaquetas

Aunque no ha confirmado nuevos procedimientos, su rostro luce visiblemente distinto. En julio pasado, tras una breve ausencia en redes sociales, compartió una serie de fotos que muchos interpretaron como evidencia de una nueva cirugía estética.

Así es el Antes y después de Anitta:

Anitta luce irreconocible en su regreso a los escenarios. ¿Qué se hizo en la cara?

¿Quién es Anitta, la cantante brasileña que sus fans creen que es reptiliana?

Anitta, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado, nació el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro, Brasil. Desde pequeña mostró interés por la música, cantando en el coro de su iglesia y tomando clases de inglés y baile. Su carrera comenzó oficialmente en 2010, cuando un productor descubrió sus videos caseros en YouTube. En 2013 lanzó su primer álbum homónimo con éxitos como Meiga e Abusada y Show poderosas, que la posicionaron como la nueva reina del pop brasileño. Su estilo mezcla funk carioca, reguetón, pop latino y música electrónica, y ha sido reconocida por su versatilidad y autenticidad.

Anitta y Peso Pluma / Instagram: @anitta

A lo largo de su carrera, Anitta ha colaborado con artistas internacionales como:



J Balvin

Maluma

Cardi B

Madonna

Becky G

Ozuna

Peso Pluma

Snoop Dogg

Prince Royce

Khalid y

Ty Dolla $ign.

Canciones como Downtown, Banana, Me gusta, Faking love y Envolver se han convertido en himnos globales, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. Su álbum Versions of Me rompió récords en Spotify y la convirtió en la primera artista brasileña en alcanzar el número uno global en la plataforma. Además, ha sido nominada al Grammy como Mejor Artista Nuevo y ha ganado múltiples premios internacionales, incluyendo MTV VMA, Latin AMAs, Premios juventud y Premio lo nuestro.