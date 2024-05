Anitta reacciona a pregunta sobre si anda con Peso Pluma: “Es un tema fuerte”

Desde que fueron vinculados en múltiples ocasiones, debido a los momentos que han compartido en público Anitta y Peso Pluma han desatado muchas especulaciones respecto a la naturaleza de su relación. Recordemos que sobre el escenario se les vio muy cercanos y también fueron captados en el antro.

Los cantantes se habrían vuelto mucho más cercanos a raíz de la ruptura de Peso Pluma con Nicki Nicole. Ante estos hechos, la incógnita es: ¿andan, son amigos o qué hay entre ellos?

En esta ocasión le han vuelto a preguntar a Anitta si anda con Peso Pluma y su respuesta fue bastante ambigua pero deja entrever que tampoco niega una relación.

Recordemos que la última vez que le preguntaron a la brasileña sobre Peso Pluma. Ella respondió “nos amamos”.

Quizá te interese: Claudia Martín anuncia su separación de Hugo Catalán: “Ya no estamos juntos desde hace tiempo”

Anitta con vestido de flores / Peso Pluma con traje negro / Redes Sociales

Anitta responde a rumores de relación con Peso Pluma

En entrevista con David Valadez, la brasileña afirmó que está disfrutando el momento y no ve la necesidad de poner etiquetas a las “cosas”, enfatizando que lo importante es el amor mutuo que comparten. Sin embargo, Anitta también dejó claro que prefiere ser más privada y respetuosa cuando se trata de asuntos que involucran a otras personas, sin entrar en detalles sobre la relación.

“Ay Dios mío. Qué tema fuerte, es un tema. Creo que él y yo nos amamos mucho y eso es lo que importa. Creo que la gente tiene la necesidad de poner rotulos a las cosas y a mí me gusta vivir la vida y ver qué pasa... Yo soy una persona más relajada con esto. Cuando es un asunto que solo tiene que ver conmigo yo hablo como si nada, pero cuando envuelven a otras personas prefiero ser más privada y respetuosa con todo”. Anitta

Checa: ¿MasterChef Celebrity suspende su transmisión? Esto sabemos

Internautas reaccionan a la declaración de Anitta

Internautas reaccionan en redes e interpretan la respuesta de Anitta, los fans al igual que Maryfer Centeno trataron de dar sentido a la declaración de la brasileña; la cual interpretaron como si hay algo, pero no es serio, ni oficial.

“De no haber nada hubiera dicho que no y listo pero hay algo”, “En pocas palabras sí hay algo pero no es oficial”, “Esas respuestas evasivas significan sí andamos, pero no quiero hacerlo público”, “Anitta vive el momento. No necesita oficalizar nada”, “ O sea son amigos con derechos”, se lee entre los comentarios.

A pesar de las especulaciones y las interpretaciones de los fans, Anitta y Peso Pluma continúan manteniendo su relación en el ámbito privado, sin confirmar ni negar oficialmente su situación. Lo que queda claro es que, independientemente de su etiqueta, ambos artistas comparten un vínculo especial que va más allá de lo público.

Checa: Ricardo Casares: A tres meses de su infarto revelan que pudo haber sido por Covid-19