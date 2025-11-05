Confirman la muerte de ‘la Barbie humana'; fue hallada sin vida y con múltiples agresiones en un departamento

La comunidad digital se volvió a vestir de luto. Este 5 de noviembre se confirmó la lastimosa muerte de ‘la Barbie humana’, quien fue encontrada sin vida con múltiples heridas en un departamento. Los primeros reportes apuntan que se trataría de un aparente homicidio. Sin embargo, todo el caso sigue en investigación.

La noticia no pasó desapercibida en la industria del entretenimiento. Incluso, las redes sociales de ‘la Barbie humana’ se llenaron de mensajes de despedida rápidamente, lo que mostró la popularidad que tenía en redes sociales.

¿Cómo anunciaron la muerte de ‘la Barbie humana’?

La noticia de la muerte de Bárbara Jankavski, mayormente conocida como ‘Boneca desumana’ y ‘Barbie Humana’, se dio a conocer tras las revelaciones del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, quien, según el informe policial, presuntamente habría contratado a Jankavski para “servicios intimos” la noche de su muerte, según reportó el medio local Clarín.

El medio antes mencionado informó que ambos habrían ingerido sustancias ilícitas. Según el testimonio de De Vitto ante las autoridades, después de quedarse dormida, se dio cuenta de que Jankavski no presentaba movimiento alguno, lo que alertó de inmediato al funcionario.

Ante lo ocurrido, el Clarín dio a conocer que Renato Campos Pinto de Vitto contactó de inmediato al Servicio Móvil de Atención de Emergencias e intentó reanimar a Jankavski durante nueve minutos, hasta que arribaron los equipos médicos. Al llegar, los profesionales únicamente pudieron corroborar la muerte de la influencer.

¿De qué murió Bárbara Jankavski, ‘la Barbie humana’?

De acuerdo con el reporte de la Policía militar del estado de São Pablo, el cómo hallaron a ‘la Barbie humana’ en el domicilio del funcionario dio pie a abrir una investigación formal. Esto debido a que la joven, de 31 años, solo tenía consigo su ropa interior.

Además, lo que llamó la atención fue el aspecto físico de la influencer, ya que tenía una lesión visible en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Esto llevó a las autoridades a señalar el fallecimiento como “sospechoso” o bien un posible “homicidio”, independientemente del contexto relatado por el testigo principal.

Según la prensa local, las autoridades llevaron a cabo una autopsia y análisis toxicológicos con el fin de determinar si hubo participación de terceros o si el consumo de sustancias influyó en el fallecimiento.

El caso está bajo investigación del 7º Distrito Policial, que revisa documentos, registros y, sobre todo, grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir los hechos que llevaron al trágico desenlace de ‘la Barbie humana’.

¿Quién fue Bárbara Jankavski y a cuántas cirugías se sometió para ser ‘la Barbie humana’?

Bárbara Jankavski, conocida en redes sociales como ‘la Barbie humana’, fue una influencer brasileña de 31 años que alcanzó notoriedad por someterse a numerosas cirugías estéticas para lograr una apariencia similar a una muñeca.

En plataformas digitales también era identificada como ‘Boneca Desumana’ (‘Muñeca deshumana’) y acumulaba más de 55 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde publicaba contenido relacionado con su transformación física y su imagen extrema.

Su notoriedad se debía a su intensa apuesta por las cirugías estéticas. Acumuló 27 procedimientos en su intento por alcanzar el “cuerpo ideal”. Entre las intervenciones más destacadas se encuentran:



Una liposucción en cuello,

Abdomen y piernas,

Aumentos de busto y

Glúteos

Su deseo de lucir como una muñeca también la llevó a someterse a cinco rinoplastias para refinar y levantar la nariz. Apenas en junio, Bárbara, ‘la Barbie humana’, había compartido el proceso de recuperación de su cirugía más reciente, un mini lifting.