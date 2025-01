La Barbie humana se inyecta ‘la sustancia': "¡Quiero vivir 150 años como me veo hoy!”

La argentina Marcela Iglesias, de 47 años, a quien vimos en el reality Rica famosa latina, es reconocida por la revista Barbie como la “Barbie humana” número uno del mundo. La influencer ha llamado la atención. Con el paso de los años, sigue luciendo como estas muñecas: joven y bella. Además, será la invitada de honor en la México fashion doll convention, el primer gran evento para los amantes de Barbie en nuestro pais.

“Siempre me gustaron las Barbies, pero mi mamá nunca me compró una. En los años 90, estaba obsesionada con el cuerpo de Barbie. Empecé a comprarme ropa de su tipo. Me maquillaba y me hacia peinados. “Siempre me gustaron las Barbies, pero mi mamá nunca me compró una. En los años 90, estaba obsesionada con el cuerpo de Barbie. Empecé a comprarme ropa de su tipo. Me maquillaba y me hacía peinados Cuando me mudé de Argentina a Estados Unidos (enero de 2000), logré trabajar como extra en algunas películas y videos.Después conocí a mi exmarido y padre de mi único hijo, Rodrigo, que nació en 2001'.

La Barbie humana se sometió a su primer cirugía luego de tener a su hijo. ¡Ahora va por la sustancia!

Marcela aseguró que todo comenzó con sus senos, pero en seguida se dio cuenta que su cara también necesitaba un arreglito

“Tras el embarazo, mi cuerpo no quedó igual. En especial los senos. Por ello, me sometí a una cirugía (2022). Después, me di cuenta de que mi cara cambiaba sometí a tratamientos ambulatorios, como botox, fillers en la boca (2021), hilos tensores y láser”.

“Desde el año pasado lo más novedoso es Renuva. Te inyectan como la grasa de un donante. Se conoce como ‘la sustancia’. Es magia. Te rejuvenece. Se puede colocar en pompas, manos, cara... Es caro. Cada inyección cuesta 1,000 dólares (20 mil pesos, aproximadamente)”. La Barbie humana

La Barbie humana ha intentado otros métodos como ¡sanguijelas!

“Desde 2017 me realizo un tratamiento con sanguijuelas. Absorben la sangre e inyectan el líquido de su saliva. Desintoxican. Se usan en cirugías plásticas para retirar coágulos. En mi caso, son antiedad. El costo, en ese entonces, era de 400 dólares (8 mil pesos, aproximadamente)”.

“Me pusieron células madre de cordón umbilical (2020), de un recién nacido. Los cordones son donados a los laboratorios. Estas, ya tratadas, son inyectadas de forma intravenosa directamente al torrente sanguíneo. Me pusieron 30 millones de células. El costo va de 12 mil 500 (250 mil pesos) a 15 mil dólares (300 mil pesos, aproximadamente)”.

“En 2018 me sometí a la ‘cola de araña’. Se utilizaron 50 hilos tensores para activar el colágeno y evitar que mi trasero se caiga. Fue un tratamiento gratuito, pero cuesta 10 mil dólares (200 mil pesos, aproximadamente)”. La Barbie humana

La Barbie humana no le teme a la vejez, pero si no llega, mejor.

Al preguntarle si le temía a la vejez fue tajante en su respuesta, además de revelar a que otro tratamiento se va a someter para poder tener una juventud eterna.

“No, pero quiero vivir hasta los 150 años y llegar como estoy ahora, lo mejor posible. No fumo, no me drogo. Mi vida es sana. Solo consumo pescado y huevos de gallina nada de hormonas.

“Este mes me realizarán la transfusión de plasma de la sangre de mi hijo, un chico limpio y sano. Esto es la fuente de la juventud. Te da energía. También me inyecto glutatión cada mes, por via intravenosa, desde hace 3 años, para evitar la oxidación de las células”. La barbie humana

''La Barbie humana’ es mi creación. Mi marca y website es Queen of Hollywood. Mi mensaje es: “You can be anything that you want”, Cuando te propones hacer algo en la vida, puedes ser lo que quieras. Quiero que todas las chicas jóvenes se sientan reflejadas”, finalizó.

Para más consejos, así como notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También estamos en tu plataforma de pódcast favorita.