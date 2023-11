Bellakath confiesa que estuvo a punto de perder la vida por una cirugía estética: “Fue algo complicado”

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, sorprendió a todos al revelar que, previo a volverse famosa, estuvo a punto de fallecer debido a las complicaciones médicas que se suscitaron en una cirugía estética.

Durante una entrevista para el pódcast de Juan Frendsa, la intérprete contó que en su momento decidió hacerse todo tipo de operaciones físicas en una sola intervención, lo que le provocó una pérdida importante de sangre.

“Me operé toda. Me hice el busto, la lipo de todo, las pompis. Era muy complicado porque perdí mucha sangre. Estuve a punto de como ya irme con papá Dios. Yo creo que todavía tenía una misión en esta vida y era hacer perreo. Ser Bellakath”, expresó.

La joven también admitió que tuvo mucho miedo al sentir que se desvanecía mientras la llevaban al quirófano, pues llegó a pensar que no volvería a despertar.

Te recomendamos: Bellakath se enoja con un fanático que criticó a uno de sus bailarines: “Me parece muy bajo”

“Fue algo complicado, yo te juro que fue como en las películas que se te nubla la vista, así yo sentía que ya me iba a ir. De repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada, veía borroso. Eso no te puede pasar”, puntualizó.

Aunque afortunadamente pudo recuperarse, reconoció que esta experiencia le enseñó a no arriesgar la vida por un cambio físico radical, principalmente, cuando existen maneras más sanas de mejorar su cuerpo.

Bellakath aprendió a mejorar su físico con ejercicio y buena alimentación / Facebook: Bellakath

“También cuando te operas tienes que seguir haciendo ejercicio y tienes que comer bien. Creo que también se puede lograr si soy una persona disciplinada en ese aspecto. Va a ser algo en lo que tengo que trabajar, ser más disciplinada y las comidas”, indicó.

Y añadió que decidió operarse porque considera que la gente en el mundo artísticos siempre debe verse bien: “Yo era una tabla. Entonces dije: ‘No, pues me voy a poner un poquito de p0mp1s, un poquito por aquí por allá’. Ya después vas viendo las cosas de diferente manera. A mí siempre me ha gustado verme bien y sentirme bien”.

Bellakath comentó que le gusta verse bien / Instagram: @labellakath

Te podría interesar: Bellakath denuncia que sufrió robo en el aeropuerto ¡Le quitaron una cartera con 80 mil pesos!