Sacan a cantante de regional mexicano del hospital para dar concierto, ¡de la cama al escenario! ¿lo obligaron?

Josi Cuen fue supuestamente retirado del hospital por Jorge Medina previo a su concierto de la gira Juntos en la Plaza México de la Ciudad de México.

La información indica que el traslado se realizó para que el cantante pudiera participar en el evento, lo que generó atención entre los seguidores de los exvocalistas de La Arrolladora Banda el Limón.

Jorge Medina hizo una hazaña de impacto: sacó del hospital a Josi Cuen para la gira Juntos. / Foto: IG/josicuen

Jorge Medina saca del hospital a Josi Cuen para Juntos

Según un video publicado en redes sociales por la estación de radio La mejor FM, durante el concierto de la gira Juntos en la Plaza México, Jorge Medina se dirigió al público para explicar la presencia de Josi Cuén en el escenario. “Lo acabo de sacar del hospital pa’ que viniera a cantar esta noche, él supuestamente está enfermo…”, comentó el cantante.

Josi Cuén, por su parte, reconoció la situación frente a los asistentes: “Estoy de milagro, estoy de milagro”, dijo mientras tomaba el micrófono.

Jorge Medina destacó la participación de su compañero, enfatizando la importancia de la presencia de Josi Cuén para el público. “Está usted de milagro, pero vea cómo es Dios de grande que sí hacen los milagros, entonces, un aplauso para el Josi que hoy está haciendo un esfuerzo increíble porque ustedes se lo merecen”, agregó durante el concierto.

El momento generó reacciones entre los asistentes, quienes ovacionaron a ambos cantantes mientras continuaba la presentación de la gira Juntos.

Josi Cuen, exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón, tuvo que ser hospitalizado. / Foto: IG/josicuen

¿Qué le pasó a Josi Cuen y cuál es su estado de salud?

Ninguno de los cantantes ofreció detalles sobre la situación de salud que llevó a Josi Cuén a presentarse tras su salida del hospital. A pesar de esto, la información disponible indica que el cantautor se encuentra estable a pesar de que Jorge Medina lo sacó del hospital.

De acuerdo con publicaciones recientes en sus redes sociales, Josi Cuen ha compartido mensajes que confirman que su estado de salud no representa un riesgo mayor.

“Gracias por todo Ciudad de México, Plaza México. Juntos hicimos historia… Una noche indescriptible, llena de emociones y sentimientos a flor de piel, 80 mil motivos para seguir adelante”, dijo Cuen en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Josi Cuén salió del hospital para cantar con Jorge Medina en la gira Juntos. / Foto: IG/josicuen

¿Cuáles son las próximas fechas de Josi Cuen y Jorge Medina, Juntos, en la Ciudad de México?

Josi Cuén y Jorge Medina seguirán con la gira Juntos con dos presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros los días 19 y 21 de noviembre.

Durante estos conciertos, ambos cantantes compartirán el escenario para interpretar su repertorio conjunto frente a los asistentes, continuando con la serie de eventos que forman parte de la agenda de la gira.