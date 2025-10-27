Conductor de Hoy sufre accidente durante concierto de Josi Cuén y Jorge Medina; ¡se cayó en pleno escenario!

Un conductor de Hoy sufrió una aparatosa caída durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina, que forma parte de la gira Juntos. El incidente sorprendió al público, que presenció cómo el presentador tuvo un accidente en pleno escenario. El percance se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.

No te pierdas: Galilea Montijo estalla de celos por su novio Isaac Moreno: “Dios me lo mandó a mí” VIDEO

¿Quién es el conductor de Hoy que se cayó en el concierto de Josi Cuén y Jorge Medina?

Paul Stanley fue el conductor del programa matutino Hoy que protagonizó un inesperado accidente durante el concierto del fin de semana.

A través de redes sociales oficiales, el locutor Mariano Osorio compartió un video en donde se muestra que el incidente se dio después de que los exvocalistas de La arrolladora banda el limón lo invitaron a subir al escenario junto a Cynthia y Blinda Urías para interpretar el tema Siempre estás tú.

Paul Stanley una aparatosa caída durante el concierto de Josi Cuén y Jorge Medina / Foto: FB/Paul Stanley

¿Cómo se cayó Paul Stanley en el concierto de Josi Cuén y Jorge Medina?

Josi Cuén cargó a Paul Stanley y comenzó a dar vueltas con él sobre los hombros mientras interpretaban el tema Siempre estás tú. Sin embargo, en medio de la emoción, Josi perdió el equilibrio y ambos cayeron al piso frente al público.

“Yo no me caí. Me cargo el Josi, me hizo el helicóptero y nos caímos los dos”, dijo Stanley en el programa matutino hoy unes 27 de octubre.

Tras el accidente, la atención se centró en ayudar a los involucrados. Las hermanas Urías, Jorge Medina y hasta la esposa de Paul Stanley, Joely Bernat, acudieron rápidamente al escenario para ayudarlos y asegurarse de que ambos estuvieran bien.

Paul Stanley, conductor de Hoy, sufre aparatosa caída mientras estaba en el escenario con Josi Cuén y Jorge Medina. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: José Eduardo Derbez: Esta sería la contundente razón por la que se negó a participar en ‘LCDLFM’

¿Cuál es el estado de salud de Paul Stanley tras caída en el concierto?

Tras la caída, tanto Josi Cuén como Paul Stanley se levantaron rápidamente y dejaron ver que se encontraron en buen estado, sin lesiones aparentes. El percance no detuvo el ritmo del concierto, y Josi retomó su lugar en el escenario para continuar con la interpretación del tema Siempre estás tú.

Por lo que no se requirió el apoyo de servicios de emergencia y el accidente tampoco pasó a mayores, pues ambos se encuentran bien y todo quedó en un susto.

No te pierdas: Paul Stanley aclara rumores sobre un posible proyecto con Mario Bezares

¿Quién es Paul Stanley, conductor de Hoy?

Paul Stanley es hijo del conductor asesinado Paco Stanley. Nació en Ciudad de México, el 20 de septiembre de 1985, es actor y presentador. Desde pequeño mostró interés por la actuación y participó en diversas obras de teatro.

Estudió actuación en Televisa con Patricia Reyes Spíndola. A lo largo de su carrera, ha trabajado en telenovelas, series, teatro, programas de televisión y reality show, consolidándose como una figura recurrente en la pantalla mexicana.

Estos son algunos de los trabajos de Paul Stanley en la TV y teatro:



Sueño de amor (telenovela, 2016) .... Adán Tenorio

Amor de barrio (telenovela, 2015) .... Gabriel Madrigal Bernal

Porque el amor manda (telenovela, 2012-2013) .... Melquíades Quijano

Un refugio para el amor (telenovela, 2012) .... Aldo San Emeterio Fuentes-Gil

Soy tu dueña (telenovela, 2010) .... Timoteo

Mi querida herencia (serie, 2019) .... Carlos

Central de abasto (serie, 2008) .... Paco

Cásate conmigo, mi amor (serie, 2013) .... Emilio Mejía

Pinocho (teatro, 2004)

No puedo (teatro, 2006)

Don Juan Tenorio (teatro, 2006)

Perfume de gardenias (teatro, 2012)

La caja (teatro, 2012)

Aventurera (teatro, 2013)

El Tenorio cómico (teatro, 2014)

Sábado Gigante (presentador, 2014-2015)

¡Cuéntamelo Ya, al fin! (presentador, 2016-2023)

Miembros al aire (presentador, 2019)

La casa de los famosos México (telerrealidad, 2023) - 5° eliminado

¿Quién es la máscara? (telerrealidad, 2023) - 14° eliminado.

Paul Stanley es el conductor de Hoy que se cayó en el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina. / Foto: FB/Paul Stanley

No te pierdas: ¡Paul Stanley y Roxana Castellanos juntos ¿y besándose?! Fueron novios hace años ¿hay recalentado?