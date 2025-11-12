María Elena Saldaña “la Güereja” es hospitalizada de emergencia: ¿Cuál es el estado de salud de la actriz?

La comediante y actriz mexicana María Elena Saldaña, conocida como “la Güereja”, fue hospitalizada de emergencia este miércoles 12 de noviembre, según informó la conductora Martha Figueroa durante la transmisión del programa Hoy. La noticia ha generado gran preocupación entre sus seguidores y el público en general, debido a que hace apenas unos días la actriz sufrió una caída propiciada por Cecilia Galliano. ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

María Elena Saldaña ‘La Güereja’ aconseja a Abelito, tras críticas al influencer / Liliana Carpio, Luis Pérez e instagram @Lacasafamososmx

¿Por qué María Elena Saldaña “la Güereja” fue hospitalizada de emergencia?

Según lo informado en por Martha Figueroa en el programa Hoy de esta mañana, María Elena Saldaña, mejor conocida como “la Güereja”, sufrió una caída mientras se encontraba grabando la serie Más vale sola.

De acuerdo con el información compartida en el matutino, María Elena se resbaló con una alfombra en el set, lo que provocó que cayera y presentara dolor de cabeza, motivo por el cual fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica y realizarse estudios preventivos.

Nos cuentan que María Elena Saldaña estaba grabando y sufrió una caída porque se atoró con una alfombra y se dio un golpazo. (...) Se quejó que le dolía mucho la cabeza, (...) la mandaron al hospital. Martha Figueroa

Este incidente ocurre apenas unos días después de que la actriz protagonizara otra caída durante una sesión de fotos junto a la conductora Cecilia Galliano.

Te puede interesar: María Elena Saldaña reveló que su hija sufrió discriminación cuando era apenas una niña: “Ni modo”

¿Cuál es el estado de salud de María Elena Saldaña “la Güereja”?

La noticia de la hospitalización de María Elena Saldaña “la Güereja” ha generado una ola de mensajes de preocupación sobre su estado de salud, ya que apenas hace unos días había vivido una situación similar.

Dentro del vídeo compartido en redes sociales, Martha Figueroa aseguró que la actriz se encuentra bien tras practicarse los estudios correspondientes:

Está bien, descartaron cualquier cosa, solo le mandaron un par de días de reposo, y ya el viernes regresa a las grabaciones afortunadamente. Martha Figueroa

Martha Figueroa y los demás conductores del programa Hoy, aprovecharon el espacio para mandar saludos y mensajes de apoyo a la actriz.

Lee: Este actor reemplazará a Benito Castro en el regreso de La güereja

La Güereja / Redes sociales

¿Cómo fue la caída de María Elena Saldaña “la Güereja” propiciada por Cecilia Galliano?

En un video difundido en redes hace unas semanas, se puede ver a María Elena Saldaña y Cecilia Galliano posando juntas durante una sesión de fotos. Al inicio, “la Güereja” empuja suavemente a la conductora argentina para colocarse frente a la cámara, pero segundos más tarde, Galliano regresa al cuadro y responde con un movimiento de cadera que termina haciendo que la actriz pierda el equilibrio y caiga al suelo.

Aunque parecía parte de la interacción, la caída fue evidente y preocupante. De inmediato, Cecilia Galliano y el equipo de producción acudieron a ayudar a la actriz, mientras el resto del elenco observaba con preocupación.

El incidente generó una gran cantidad de comentarios en redes. Muchos criticaron a Galliano, aunque otros defendieron que se trató de un accidente.

Ante la polémica, María Elena Saldaña decidió aclarar los hechos. Por medio de sus redes sociales, respondió a un seguidor que aseguraba que el empujón había sido intencional, dejando en claro que no fue así:

“ En verdad no lo creo, fue un accidente ”, dijo Saldaña en comentarios de TikTok.

Tras el incidente, la actriz tranquilizó a sus seguidores asegurando que se encontraba bien y que la caída no tuvo consecuencias graves.

Lee: María Elena Saldaña rompe el silencio sobre el accidente de su hijo