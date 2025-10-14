María Elena Saldaña ‘La Güereja’ ¿le ve futuro a Abelito en la TV, tras La casa de los famosos México?

La baja estatura nunca fue impedimento para que María Elena Saldaña consolidara su carrera y se convirtiera en una de las comediantes favoritas del público. Es por ello que le aconseja a ‘Abelito’, quien padece acondroplasia, enfermedad genética que afecta el crecimiento, que no se rinda y anteponga su talento frente a las críticas por su tamaño. “‘ Abelito’ no se debe agobiar por lo que viene. Apenas comienza su carrera. Él sabe lo que quiere y para dónde va ”.

¿Qué opina María Elena Saldaña ‘La güereja’ sobre el trabajo y las críticas a Abelito?

“Me han preguntado muchísimo por él y, la verdad, no lo conocía hasta que vi una entrevista que le hizo ‘el Burro’. Ahí supe quién era y a qué se dedicaba. Se ve que le interesa trabajar y que lo hará sin importar que sea chico o gigante. Quien tiene más saliva, traga más pinole. Lo que importa es el cuidado que le pone a todo lo que hace. Es una persona que tiene una carrera terminada y ya se ha movido en temas del espectáculo”.

Ella también se ha enfrentado a las críticas y burlas por su estatura, pero no les presta atención. “Tengo 45 años de trayectoria. He hecho programas de TV, telenovelas y teatro, y he recibido premios. Sin embargo, en una ocasión una persona equis dijo: ‘Ya quítenla. Que se muera’. ¿Ustedes creen que eso acabará con mi carrera? Que digan misa. Es lo mismo para ‘Abelito’. Que no le importe lo que digan ”.

Esta cosa de los celulares le facilitó la boca a cualquiera que no se siente bien en la vida y que necesita acabar con la de otros. Esos comentarios debilitan. A veces llega el momento en el que no quieres ni abrir los mensajes feos. Es complicado. María Elena Saldaña, ‘La Güereja’

Abelito recibe consejo de María Elena Saldaña ‘La Güereja’ / Liliana Carpio, Luis Pérez e instagram @Lacasafamososmx

¿María Elena Saldaña ‘La güereja’ tendrá su serie autobiográfica?

En otro tema, ‘La güereja’ tiene claro que no quiere hacer una serie autobiográfica. Sin embargo, no descarta relatar su historia. “En caso de que algún día escriba mi libro, me gustaría decir que la vida para mí ha sido fácil, que en este negocio me ha ido bien y he tenido muchísimas oportunidades, pero no todo ha sido sencillo. Estaría buenísimo explicar cómo se enfrentan esos desafíos que la vida nos va plantando”, concluyó.

La actriz aseguró que agradece mantenerse en el gusto del público. / Instagram.

¿Cuál es la trayectoria de María Elena Saldaña ‘La güereja’?

En 1984 la vimos en el programa Más aprisa con la risa. También estuvo en: Mi secretaria (1985), La clínica (2012), Oríllese a la orilla (2024) y Más vale sola, primera temporada y próximamente en la segunda.

En 1998 interpretó al personaje que la llevó a la popularidad, ‘La güereja’, en La güereja y algo más y Güereja de mi vida (2001).

Participó en ¿Quién es la máscara?

Cuenta con 324 mil seguidores en Instagram y 5.7 millones en TikTok.

