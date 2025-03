¿María Elena Saldaña ‘La Güereja’ y ‘Chabelo’ se llevaban mal? Ella dice: “Pasaron muchas cosas”

El próximo 25 de marzo, se cumplen dos años del sensible fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’, quien fue considerado como una de las personalidades más emblemáticas de la televisión mexicana al haber conducido ‘En familia con Chabelo’ por casi 50 años.

Como toda gran celebridad, su vida estuvo plagada de especulaciones. Uno de los rumores más fuertes fue su supuesta mala relación con María Elena Saldaña, más conocida como ‘La Güereja’.

Los famosos llegaron a colaborar juntos en la televisión y se decía que se llevaban sumamente mal por diferencias creativas que causaban peleas constantes entre ellos.

Chabelo / Redes sociales

Te podría interesar: ‘El Señor Aguilera’ reaparece tras años de no ser visto, ¿Irreconocible?, VIDEO

¿’La Güereja’ y Chabelo se llevaban mal?

En una reciente entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’, el presentador Gustavo Adolfo Infante le preguntó a la comediante acerca de su relación con el también fallecido actor.

Ante el cuestionamiento, Saldaña negó una enemistad con ‘Chabelo’. Incluso, señaló que era una de las personas más amables que ha conocido, recordando el momento en que apoyó a su hermana, Laura, quien trabajaba para él, en un momento de suma tristeza.

La Güereja “No, no es cierto eso, para nada. Mira, yo te puedo decir para que tú te des cuenta, porque se dicen muchas cosas, pero, cuando nació mi niña Belencita, mi hermana Laura trabajaba con él. Ese día Laurita tenía que trabajar con el señor Xavier López y llegó acabada porque sabía que Belén era síndrome de Down. Laura le dijo y Chabelo cortó la grabación para irse a llorar al camerino”

La humorista también aclaró que dejaron de trabajar juntos debido a que, en su momento, se enfocó más en cuidar y proteger a su hija.

“Luego estábamos grabando, ya con mi niña más grandecita y él tirado en el piso jugando con Belén, ¿me entiendes? Fue padre, si fue padre. No continuamos a hacer más programas porque pasaron muchas cosas en el sentido de que a mí me absorbió mucho más la cuestión de sacar adelante a Belén”, puntualizó.

No te pierdas: Fallece Teresita Miranda, esposa de ‘Chabelo’, a los 88 años

María Elena Saldaña ‘La Güereja’ le pidió una disculpa a Xavier López ‘Chabelo’

Durante la conversación, confesó que se llegó a disculpar con el comediante luego de que los rumores sobre su mala relación tomaran fuerza.

“Llegué a hablar con él y le dije ‘quiero darle las gracias y quiero pedirle una disculpa si regué la sopa como no debí y haberme puesto así, quiero pedirle una disculpa, pero darle las gracias por la confianza’ y él lindísimo, nos abrazamos y mucha alegría, fue lindo”, sentenció.

Para terminar con el tema, reiteró que su decisión de alejarse del medio artístico fue motivada por su hija Belén, pues quería darle todo su amor y atención.

“Me empecé a preocupar demasiado y eso ya no me tenía tranquila, ya no me tenía feliz y empecé a sentir angustia de esto y lo otro, ya no me sentía a gusto, eso fue lo que pasó”, indicó.

La Güereja / Redes sociales

¿De qué falleció Xavier López ‘Chabelo’?

El mundo del entretenimiento mexicano se paralizó el 25 de marzo del 2023, ante la sensible muerte de Xavier López ‘Chabelo’, conductor y actor mexicano famoso por su programa ‘En familia con Chabelo’.

En aquel entonces, su hijo, Xavier Miranda, contó que el famoso sufrió un “choque séptico” que le quitó la vida de manera inmediata.

“Fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios, no sufrió", externó Miranda en una conferencia de prensa ofrecida en ese momento.

Mira: Chabelo en su última entrevista para TVNotas: “¡La vida siempre fue generosa conmigo!”