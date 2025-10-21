Cecilia Galliano tumba a Mariana Elena Saldaña ‘la Güereja’ ¡con tremendo caderazo! Le llueven críticas, VIDEO

La conductora Cecilia Galliano se encuentra en el ojo del huracán luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que aparece derribando de un caderazo a la actriz María Elena Saldaña, mejor conocida como “la Güereja”, ¡te contamos todo lo que pasó! ¿Premeditado o accidente?

El momento ocurrió durante las grabaciones del programa de comedia “Más vale sola”, donde ambas artistas comparten cámara. El incidente generó gran polémica entre los internautas, quienes no dudaron en señalar a Galliano. ¡Arden las redes!

La actriz María Elena Saldaña, de 61 años recordó un amargo episodio de discriminación contra su hija. / Instagram.

¿Qué pasó con “la Güereja” y Cecilia Galliano?

En el video, se observa a Cecilia Galliano y María Elena Saldaña posando juntas para una sesión de fotos. Al principio, la Güereja jala suavemente a la conductora argentina para acomodarse frente a la cámara, pero segundos después, Galliano regresa al cuadro y le responde con un caderazo que termina por derribarla.

Aunque el gesto parecía parte de la dinámica, la actriz perdió el equilibrio y cayó aparatosamente al piso. De inmediato, Cecilia Galliano y el equipo de producción corrieron a auxiliarla mientras el resto del elenco observaba preocupado.

Cecilia Galliano es criticada tras tirar a Mariana Elena Saldaña “la güereja” / Captura de pantalla

Según testigos y de acuerdo a lo que se ve en el mismo video, el caderazo NO FUE INTENCIONAL, se habría tratado de la misma dinámica del set. La actriz fue de inmediato auxiliada por Cecilia y sus compañeros. La situació no llegó a mayores, pero en redes ¡ardió Troya!

Tunden a Cecilia Galliano por tirar a “La Güereja”

En redes sociales, usuarios criticaron duramente a Cecilia Galliano, señalándola de imprudente y poco empática. Muchos señalaron que la Güereja, de 59 años, ya no está en edad para recibir ese tipo de empujones, incluso si fue una broma.



“No es gracioso, menos cuando uno tiene madre.

“No me gustaría que le hicieran eso a la mía.”

“La Güereja ya no está para esas caídas, es una señora de la tercera edad.”

“Cecilia no midió su fuerza, debió tener más cuidado.”

“Esa caída pudo ser peligrosa, no se juega así con una persona mayor.”

Los comentarios de desaprobación se multiplicaron. Desde luego, también hubo quienes defendieron a la conductora asegurando que fue un accidente, la mayoría coincidió en que el empujón pudo haber sido grave para la actriz.

“La Güereja” defiende a Cecilia Galliano y asegura fue un accidente

Pese a la ola de críticas, María Elena Saldaña “la Güereja” decidió intervenir para aclarar lo sucedido. A través de sus redes sociales, la actriz respondió a un internauta que aseguraba que el empujón había sido intencional: “Que mal parada ni que nada, se nota enseguida qué lo hizo con la intención de tirarla”

“No lo creo, la verdad fue un accidente”, escribió la Güereja en los comentarios de su cuenta de TikTok, quien además coincidió con otros seguidores que afirmaron que ambas estaban jugando y que Cecilia simplemente no calculó su fuerza.

“Así fue exactamente”, confirmó la comediante, dejando claro que no hubo mala intención ni enojo entre ellas.

Critican a Cecilia Galliano por tirar a “la Güereja”. / Redes sociales

¿Cómo está “La Güereja” tras la caída que le provocó Cecilia Galliano?

Después del incidente, la Güereja tranquilizó a sus seguidores asegurando que no pasó a mayores.

“Solo adolorida, gracias”, respondió a un fan preocupado. Con su característico buen humor, la Güereja restó importancia al accidente y dejó claro que mantiene una buena relación con Cecilia Galliano, quien en el video se muestra preocupada cuando la actriz cae al suelo.

Aunque el incidente encendió la polémica en redes, ambas figuras tomaron la situación con madurez y sin rencores, demostrando que, incluso entre risas y tropiezos, la amistad y el profesionalismo siguen siendo lo más importante.

