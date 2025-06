Cecilia Galliano reaparece tras muerte de su mamá y, al borde del llanto, revela: “No me pude despedir”

Cecilia Galliano está pasado por momentos difíciles. Y es que, hace poco, se dio a conocer que su madre, Martha, había muerto. Fue la misma actriz quien confirmó la noticia a través del canal de YouTube, ‘Mate con piquete’.

“Hoy va a ser un programa muy difícil. Les quiero contar que hoy va a ser el programa más difícil de mi vida, porque mi mamá hace una semana, o no sé cuántos días son, pero el 4 de junio falleció”, expresó casi entre lágrimas.

¿De qué murió la mamá de Cecilia Galliano?

Aunque no quiso dar muchos detalles sobre la causa de muerte de su madre, Cecilia Galliano mencionó que esto es algo muy doloroso para ella, ya que es la primera vez que pasa por una situación como esta.

“Yo no sé cómo se maneja esto, nunca tuve una pérdida… Hoy me abro y elijo abrirme con ustedes para quien esté pasando este momento, sepan qué, si no pueden solos, hay mucha gente que nos puede ayudar”, indicó.

Cabe destacar que, días antes, Alma Cero, quien trabajó en el programa ‘Sabadazo’ con la actriz, mencionó que la mamá de Galliano tenía graves problemas de salud.

“Espero que pronto esté bien, creo que es un problema familiar y, me atrevo a decirlo, el tema de su mami”, puntualizó.

Si bien no habló muchos de tema, le mandó los mejores deseos a su colega: “Ceci sabe que está a un mensaje y una llamada de pedir ayuda y lo que ella necesite porque es una hermana para nosotros, es una amiga entrañable, una gran compañera, generosa, amorosa, entregada. Aquí estamos, a un simple mensaje y una llamada, lo que sea, aquí nos tiene, a toda la familia”, resaltó.

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Cómo está Cecilia Galliano tras la muerte de su mamá?

Tras anunciar la muerte de su madre, Cecilia Galliano reapareció en la conferencia de prensa de ‘Brujas’, obra en la que está participando. Durante la conversación, la conductora admitió que no sabía si presentarse o no, ya que aún sigue en duelo.

“Me era muy difícil decidir si venía o no, porque no es un proceso fácil. No es algo que esperábamos, pero, como bién dice mi papá, (está) acompañándome, así que bien y trataré de hacer las sonrisas que más pueda”, expresó.

Al borde del llanto, la celebridad confesó que no alcanzó a despedirse de su mamá, pues solo pudo llegar a su velorio.

“Llegué al velorio, pero no me pude despedir” Cecilia Galliano

¿Cuál es el sueño que Cecilia Galliano cumplirá en honor a su mamá?

Durante la plática, Cecilia Galliano dejó claro que no dejará la obra ‘Brujas’, pese a su dolor, pues, en sus propias palabras, su madre estaba “feliz de que participara en este proyecto”, por lo que hará las funciones en honor a ella.

“No pensé (en retirarme de la obra). Gran parte importante es que mi padre va a ir conmigo a la gira de Perú. Yo siempre he sido una chava muy trabajadora. A mi mamá le fascinaba que hiciera ‘Brujas’. Como me dijo mi papá antes de entrar ‘hazlo por tu mamá”, reveló.

Las redes sociales se han llenado de mensajes solidarios para Cecilia Galliano, recordándole que tiene el cariño del público para sobreponerse de su dolor.

