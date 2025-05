Cecilia Galliano confirma su salida de ‘La casa de los famosos México’ y señala a Mau Garza de insultarla

Cecilia Galliano dejó boquiabiertos a todos con la confirmación que hizo de que ya no sería la conductora de las pre y post galas de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue que destapó el contundente insulto que le hizo Mauricio Garza, su compañero de foro, en la última gala del reality.

Cecilia Galliano sale de ‘La casa de los famosos México’ / IG: @ceci_galliano

Te puede interesar: Cecilia Galliano explota y balconea a reportera; asegura que sale con un casado ¿De quién se trata?

¿Qué dijo Mauricio Garza sobre ‘La casa de los famosos México’ y Cecilia Galliano?

Hace unos días, Mauricio Garza dejó boquiabiertos a todos con las revelaciones que hizo en torno a su participación como conductor en ‘La casa de los famosos México’ en las pre y post galas. Aseguró que, al final de la última temporada, no se sintió cómodo debido a las exigencias de la producción.

Mauricio Garza apuntó que la producción habría defendido a Adrián Marcelo, al punto de no dejarlo externar su postura en contra de las acciones del regiomontano en ‘La casa’.

Eso no es todo, también señaló que Cecilia Galliano tampoco lo dejaba hablar del todo, pese a que ambos llevaron una gran relación de amistad y de trabajo en los foros para el programa de Vix.

“Me acuerdo que una vez, cuando pasó lo de Adrián Marcelo, me dijeron en una junta que tenía que decir cosas de él justificándolo. Decían: ‘Entonces no van a decir nada de esto porque…’ y yo en mi mente pensaba que si no decía nada, era estar a favor”. Mauricio Garza

“Llegué a un punto del programa que me peleé con el director de cámaras. Le dije: ‘Gü... no me dejas decir nada y a Ceci la dejas decir todo’. Me decían: ‘Mau, cállate’. Le dije: ‘No me vuelves a callar y déjame ser”, agregó durante una conversación con Maca Carriedo.

Cecilia Galliano y Mauricio Garza ya no regresan a la conducción de LCDLFM / Instagram / Vix/ LCDLFM



No te pierdas: Hijo de Mario Bezares sorprende a Cecilia Galliano, se arrodilla frente a ella con tremenda declaración

Cecilia Galliano confirma su salida como conductora de ‘La casa de los famosos México’ 2025

Tras hacerse virales las declaraciones de Mauricio Garza, Cecilia Galliano no tardó en dar réplica. De principio, confirmó que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán quienes la sustituyan como conductora de ‘La casa de los famosos México’.

Mencionó en el programa ‘Mate con piquete’ que no pudo llegar a un acuerdo con la producción y tomó la decisión de decirle adiós a este proyecto, pese a que fue la pionera del programa en vivo en una plataforma como VIX.

Así lo dijo Cecilia Galliano:

Mira: ¡Gala Montes y Beba, su hermana, están de pleito! ¿Por robo y negligencia a su hija? Esto revelaron

¿Mauricio Garza insultó a Cecilia Galliano en ‘La casa de los famosos México’?

Después, Galliano respondió las especulaciones de que Mauricio Garza pidió su cabeza. Aunque la conductora detalló que las cosas no se dieron de esa manera, sí recalcó que en el último programa “se la mentó”.

“Con Mauricio hicimos la primera temporada y estuvo divino, nos acoplamos y nos fue mejor, bueno sacando que el último programa me dijo: ‘Chin… tu ma…’. No te lo voy a estar recriminando aquí, pero si lo vez, quiero una respuesta”. Cecilia Galliano

“Llega un momento, que fue el último programa, que fue después de 10 semanas de ya cansados, pues a Mauricio me manda a saludar a mi mamá… Justo, en ese momento, yo también traía otra cosa personal que es que mi mamá está pasando por un momento de salud muy delicado… Ni siquiera fue nada, dije: ‘Ah’. Y me salí, qué hue… de mandar a chin… a mi madre y eso fue todo”, detalló.

Cecilia Galliano / IG: @ceci_galliano

Aunque este momento le impactó mucho, señaló que a la semana compartieron conducción en Monterrey. Por esta razón, destacó que no habría una mala relación entre ellos, pero si le pidió una explicación de esta reacción.

Al momento, Mauricio Garza no ha dado réplica a las fuertes revelaciones de Cecilia Galliano.

Así lo dijo Cecilia Galliano: