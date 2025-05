Kirén Miret aclara su salida de La casa de los famosos México: “No me corrieron, me premiaron”

La noticia de la salida de Kirén Miret como productora ejecutiva de La casa de los famosos México tomó por sorpresa a los seguidores del exitoso reality. Fue ella misma quien lo confirmó públicamente en una publicación en su Instagram. Miret expresó estar muy agradecida por haber tenido la oportunidad de colaborar en el reality, asegurando que va a extrañar a todos sus compañeros.

“Aquí termino mi camino en ‘La casa de los famosos’ después de 5 temporadas, y solo tengo agradecimiento para este equipo talentoso, leal, trabajador, amoroso, divertido, espectacular; para este proyecto increíble y siempre retador, y para @endemolshinebd por su generosidad y confianza en mí”, manifestó.

Si bien no especificó el motivo de su salida, dejó ver que la habían contratado para otro proyecto, pues resaltó que las “oportunidades solo se dan una vez en la vida”.

Sin embargo, tras el anuncio de su salida surgieron fuertes rumores en redes sociales y medios digitales que apuntaban a un supuesto despido de Kirén Miret. Las especulaciones indicaban que la productora habría sido retirada por su presunto respaldo al polémico youtuber Adrián Marcelo, cuyas declaraciones polémicas y machistas provocaron la pérdida de patrocinadores durante la segunda temporada de La casa de los famosos México.

Así fue como se despidió del programa:

¿Kirén Miret fue despedida de La casa de los famosos México?

Miret ahora desmiente estas versiones de manera contundente durante una entrevista con René Franco en el programa La Taquilla. “No me corrieron, me premiaron invitándome a hacer el programa más grande que se vaya a hacer en mucho tiempo”, afirmó con claridad, dejando en evidencia que su salida fue una decisión profesional tomada en conjunto con la empresa.

Kirén enfatizó que su vínculo con Endemol se mantuvo en buenos términos y que su decisión respondió a un nuevo reto como showrunner de un proyecto televisivo de alto calibre. “Hice tres temporadas para Telemundo, dos para México, y decidí, en conjunto con Endemol, moverme a otro proyecto enorme como showrunner”, reiteró.

¿Por qué Kirén Mitet abandonó la producción antes del estreno de LCDLF 2025?

Una de las grandes interrogantes que surgió tras el anuncio fue por qué Kirén Miret dejó el proyecto justo un mes antes del estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos México. La productora explicó que la complejidad del nuevo programa al que se integrará hizo necesario adelantar su salida.

Aunque no reveló detalles específicos sobre su nuevo reto profesional, en redes sociales comenzaron a circular rumores que la ubican en TV Azteca, trabajando en una nueva edición de Big Brother que se estrenaría en 2026 para competir directamente con LCDLF México. Miret no confirmó ni negó estos rumores, pero sí dejó claro que el proyecto es monumental y representa el mayor reto de su carrera como líder creativa.

"Producir La Casa y preproducir el otro, con el nivel de complejidad que tiene, no es responsable ni sostenible"

¿Cuál es el futuro de La casa de los famosos México sin Kirén Miret?

Aunque ya no formará parte del equipo de producción de La casa de los famosos México, Miret se mostró confiada en que el programa seguirá manteniendo su esencia. Aclaró que la independencia editorial del show jamás se perdió.

“El show quizás fue tan complejo porque la independencia editorial estuvo ahí. Así fue en la primera, en la segunda y estoy segura de que así será en la tercera, cuarta y quinta”, mencionó.

También aclaró que su rol era ejecutar el diseño creativo ya establecido, por lo que su salida no afectará la continuidad ni el tono del programa. Dejó claro que tiene plena confianza en el equipo que quedó al frente y deseó lo mejor a la producción.

“Dejé a un equipo increíble y un programa maravilloso. Pero regresaría feliz, y jamás lo vería como un retroceso, porque no me fui pensando que La casa era poca cosa. Me fui porque me ofrecieron una oportunidad increíble, y me encontré en una situación en la que tuve que tomar una decisión. Pero si mañana tengo la oportunidad de volver, si me dan ese regalo y confían en mí otra vez, por supuesto que regresaría.