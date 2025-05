Exproductora de La casa de los famosos culpa al público por no sacar a Adrián Marcelo; no era el más violento

La figura de Adrián Marcelo ha sido una de las más polémicas en la historia de La casa de los famosos México. Desde su ingreso en 2024, a la segunda temporada del reality, el regiomontano generó controversia por sus constantes roces con otros participantes y por comentarios que muchos calificaron como ofensivos o incluso violentos. Ahora, la exproductora del programa, Kirén Miret, rompió el silencio y sorprendió al asegurar que Adrián no fue el personaje más violento dentro de La casa.

En una entrevista con René Franco, Miret explicó que, desde su perspectiva como productora, no existe evidencia contundente que lo posicione como el más agresivo. “La verdad no sé, si tú te dedicas a ver La casa de los famosos México 2 y, quizás esto que voy a decir es poco popular. Escena por escena, yo no encuentro un momento en el que Adrián Marcelo sea más violento verbalmente que algún otro personaje o diga algo más grave que lo que le dijeron a él”, aseguró.

Estas declaraciones contradicen la percepción que una parte de la audiencia tuvo durante la emisión del programa, donde muchos exigían la salida del conductor y confirmaron que la ahora exproductora tenía preferencia por él. Sin embargo, para Miret, el contexto de cada interacción debe analizarse de forma objetiva, ya que otros concursantes también emitieron comentarios igualmente duros o subidos de tono.

Mira: Exconductor de LCDLFM revela lo que nadie se atrevía a decir sobre Adrián Marcelo “tomaron malas decisiones”

¿Por qué no eliminaron a Adrián Marcelo del reality?

Uno de los mayores cuestionamientos que surgieron entre los televidentes fue el motivo por el cual Adrián Marcelo se mantuvo tanto tiempo en el programa, incluso después de haber protagonizado algunos de los conflictos más tensos. Ante esto, Miret fue directa: la culpa fue del público, no de la producción.

Durante la charla, la exproductora explicó que, en una semana crítica donde todos los habitantes fueron nominados debido a un conflicto fuerte, la audiencia tuvo la oportunidad de eliminarlo, pero no lo hizo.

Kirén Miret “Cuando quedan todos nominados después de un conflicto violentísimo, todo el mundo quería sacar a Adrián Marcelo. Abrimos las votaciones y Adrián Marcelo no sale. La votación del público, que es la única que decide quién se queda y quién se va, no tuvo la voluntad de que se fuera”.

La exproductora dejó claro que no buscaba justificar comportamientos, sino explicar cómo funciona la mecánica del show. “No voy a defender a nadie. Cada quien es responsable de sus actos, pero hay que entender que el público tuvo la posibilidad de sacarlo y no lo hizo”, puntualizó.

No te pierdas: Gala Montes vs Adrián Marcelo ¡la rivalidad sigue ahora en redes!

¿Habrá cambios en La casa de los famosos México 2025 tras la salida de Kirén Miret?

La salida de Kirén Miret de la producción de La casa de los famosos México de cara a la tercera temporada también ha generado expectativas sobre los posibles cambios en el formato. Aunque no se ha confirmado si esta decisión estuvo relacionada directamente con el manejo de casos polémicos como el de Adrián Marcelo, es evidente que la exproductora quiso cerrar su ciclo al dejar claro su punto de vista sobre lo ocurrido.

“La vida es tomar decisiones todos los días, y hoy elegí dejar este programa enorme para irme a hacer un show soñado, monumental, de la mano de gente igualmente talentosa. Fue una elección muy complicada, pero las oportunidades llegan una vez en la vida, y más vale estar bien atentos para tomarlas. Y la tomé”. Kirén Miret





Kirén Miret / Redes sociales

Mira: Violeta Isfel denuncia malos tratos de Adrián Marcelo: “Fue muy incómodo y raro”

¿Por qué Adrián Marcelo salió de La casa de los famosos México 2024?

Durante su estancia en La casa de los famosos México, Adrián Marcelo protagonizó uno de los momentos más controversiales de la temporada. El influencer regiomontano decidió abandonar el reality show de manera repentina tras una fuerte discusión con sus compañeros Gala Montes y otros participantes. El conflicto se desató luego de que se recordara una broma que hizo durante una gala de eliminación, en la que, tras la salida de Gomita, comentó en tono sarcástico: “una mujer menos para maltratar”. Esta frase fue duramente criticada tanto por los participantes como por el público, y provocó que la conductora Odalys Ramírez lo confrontara en vivo para aclarar el contexto de sus palabras.

A pesar de que Adrián intentó justificar su comentario como una broma dirigida a otros compañeros con quienes tenía tensiones, la situación escaló cuando Gala Montes lo acusó de ser un “feminicida en potencia”, lo que él consideró una acusación grave que podría afectar su vida fuera del programa. En otra ocasión le dijo a Briggitte que tenía ganas de aventarle aceite caliente. La tensión emocional lo llevó a aislarse en su cuarto, visiblemente afectado, y finalmente optó por abandonar la competencia. Además, surgieron rumores de que la producción lo había protegido en ocasiones anteriores, lo que generó aún más controversia en torno a su participación.