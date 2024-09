LCDLFMX: Odalys Ramírez ofrece disculpas tras polémica de Adrián Marcelo: “traicioné mis ideales”

En la gala del 3 de septiembre de La casa de los famosos México, se vivió un momento de alta tensión cuando Odalys Ramírez cuestionó en vivo a Adrián Marcelo sobre un polémico comentario que hizo tras la salida de Gomita del reality. El influencer dijo: “Una mujer menos que m4ltr4t4r”.

Esto al ser expuesto con el resto de los habitantes de ‘La casa’ provocó una ola de críticas tanto dentro como fuera del programa.

Ramírez intentó manejar la situación y mediar entre las diversas opiniones. Sin embargo, en redes apuntan que el comentario solo desató una nueva riña entre Gala Montes y Adrián Marcelo donde el desenlace fue su salida voluntaria del programa.

La noticia fue anunciada por la Jefa en la madrugada. El regiomontano no se despidió de su equipo y en redes el debate sigue. Sin embargo, Odalys ya ha salido a pedir una disculpa.

Así anunciaron la salida de Adrián Marcelo:

Odalys Ramírez ofrece disculpas tras abandono de Adrián Marcelo del reality: “cometí un error”

Fue a través de un video posteado en sus redes sociales que la conductora de las galas ofreció una disculpa pública, reconociendo que se había equivocado.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas por el mal manejo de crisis que cometí. La situación me rebasó. En mi afán de ser la conductora neutral, que no inclina la balanza ni de un lado ni del otro, en mi afán de conciliar e invitar a la reflexión dentro de la casa, la verdad es que no lo logré”

Odalys también aseguró que esta situación “me rebaso” por lo que no supo reaccionar de la mejor manera y “traicioné mis ideales”

“Tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales, mis convicciones y no dejé clara mi postura que es completamente en contra de la violencia de género o cualquier tipo de violencia y que siempre va a estar a favor de muchísimas mujeres que como yo, llevamos años de lucha para que no se nos juzgue y que no se nos violente”

Ramírez señaló que este error no la define y la ayudara a seguir aprendiendo: “No puedo volver el tiempo atrás, soy un ser humano, cometo errores, ayer cometí un error, no tuve la postura que debí tener. Es de sabios reconocerlo y aquí estoy dando la cara para decirles que un error no me define, tendré que aprender mucho de la manera en la que manejé las cosas ayer, me hago cargo, me hago responsable y sé que esto me va a servir muchísimo.

Finalmente, agradeció el apoyo de los suyos: “Les mando un abrazo, les agradezco de todo corazón el apoyo. La gente que me conoce sabe. Les mando todo mi cariño. Entiendo que este programa desata muchísimas pasiones, entiendo que ahora el humor, por obvias razones, los ánimos están exacerbados, pero desde un lugar de muchísima humildad, ofrezco una gran disculpa porque pude haberlo hecho mejor.’”

¿Qué dijo Odalys en la gala?

En la gala del 3 de septiembre, una vez que comenzó el programa y los conductores se conectaron a La casa, Odalys levantó la mano para poder hablar con Adrián Marcelo y pedirle una aclaración a sus palabras del domingo.

No quisiera quedarme con esto, voy a dejar de lado mi papel de conductora y Adrián Marcelo me quiero dirigir a ti. Quiero que pongas atención al siguiente video y quiero saber si lo dijiste en serio.



Odalys Ramírez





Adrián Marcelo señaló que era una mofa a las palabras de Gala y Arath en el posicionamiento del domingo. Más tardó Adrián en terminar de hablar que Gala confrontándolo en vivo pero Odalys la interrumpió diciendo.

“Adrián, nosotros no estamos aquí para dilapidar a nadie, era una duda y tuve la confianza para preguntarles. Una disculpa a la Jefa, agradezco a todos que nos compartan su punto de vista, inquietudes, entendemos que nuestra posición aquí es neutral porque ustedes están allá adentro en un juego y habrá botones que aprieten y desencadenen estas situaciones”. Odalys Ramírez

Redes sociales reaccionan a la disculpa

En los post de Odalys hubo opiniones divididas, aunque predominaban el apoyo a la conductora, destacando que levantó la voz y fue muy valiente a afrontar a Adrián Marcelo.