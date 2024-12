Paul Stanley aclara rumores sobre un posible proyecto con Mario Bezares

En los últimos meses, la relación entre Paul Stanley y Mario Bezares ha generado una gran atención mediática, especialmente después de su emotiva reconciliación durante la segunda temporada de La casa de los famosos México.

Este reencuentro fue particularmente significativo debido al distanciamiento entre ambas familias tras la trágica muerte de Paco Stanley. Sin embargo, recientes declaraciones han despertado rumores sobre la posibilidad de un nuevo proyecto conjunto, los cuales han sido desmentidos por Paul Stanley.

Mario Bezares / Facebook: Mario Bezares

La reconciliación que abrió puertas a nuevas posibilidades

Mario Bezares, quien ahora cuenta con un contrato de exclusividad con Televisa, reveló en una entrevista que estaría interesado en colaborar con Paul Stanley.

“Sería maravillosa, increíble. Se cae el mundo. Nos vimos en un evento el sábado y platicamos de hacer teatro y programas. Él también está completamente de acuerdo”, declaró Bezares, mostrando su entusiasmo por la posibilidad de trabajar con el conductor de Televisa.

Estas declaraciones generaron expectativas entre los fans de ambos conductores, quienes comenzaron a especular sobre el tipo de proyecto que podría reunir a estas dos personalidades en pantalla. Bezares incluso sugirió que la idea de una obra de teatro o un programa de televisión podría materializarse en un futuro cercano.

Paul Stanley y Mario Bezares se abrazan en el programa Hoy / Captura de pantalla

Paul Stanley revela que no tiene proyectos junto a Mario Bezares

A pesar del entusiasmo mostrado por Mario Bezares, Paul Stanley se mostró más reservado al respecto. Durante un reciente encuentro con la prensa, Stanley aclaró su posición y desmintió que exista un proyecto confirmado entre ambos.

“Yo no sabía nada, apenas nos vimos en un evento el día sábado y todo bien, pero hasta ahorita no hay nada. Por mi parte hay proyectos, pero de otra cosa”, declaró Paul Stanley, dejando claro que su enfoque actual está en otros compromisos profesionales.

El conductor también destacó que no se encuentra cerrado a la posibilidad de trabajar con Bezares en el futuro, pero subrayó que por el momento no hay planes concretos. “Yo no estoy cerrado, nada más que ahorita estoy en otros proyectos donde no estoy con él. A futuro, si sale algo, no me estoy negando”, puntualizó.

El contexto también es relevante. Mario Bezares mencionó que su contrato de exclusividad con Televisa podría facilitar la colaboración con Stanley. Sin embargo, Paul Stanley fue claro al señalar que sus planes para el próximo año están enfocados en proyectos distintos.

Esta declaración sugiere que, aunque Paul Stanley tiene grandes planes en puerta, estos no incluyen una colaboración inmediata con Mario Bezares. Por otro lado, Bezares se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de trabajar juntos, pero hasta el momento todo parece indicar que estas expectativas no se concretarán a corto plazo.

El legado de Paco Stanley y su impacto en ambos conductores

El reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley fue un momento cargado de simbolismo, ya que marcó el fin de una etapa de tensiones originadas por la trágica muerte de Paco Stanley en 1999. Este suceso no solo dejó una huella imborrable en la televisión mexicana, sino que también afectó profundamente la relación entre las familias Bezares y Stanley.

La reconciliación de ambos durante La Casa de los Famosos México fue vista como un paso importante para cerrar heridas del pasado. Sin embargo, las recientes declaraciones han dejado claro que esta reconciliación no necesariamente implica una colaboración profesional inmediata.